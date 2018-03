La CUP manté l'abstenció a la investidura i no revisarà la seva posició fins al 17 de març

La CUP, de moment, no reunirà les assemblees territorials fins la setmana que ve per abordar la proposta de JxCat i ERC en què es promet un projecte de Constitució al final del mandat. La nova oferta que els van remetre dimecres a última hora de cara al ple de dilluns no ha fet que el secretariat de la formació hagi activat el procés de decisió intern per revisar la seva abstenció a la investidura, una decisió que van prendre en l'últim consell polític perquè consideraven que l'estratègia dels dos partits majoritaris és "autonomista". La CUP no afrontarà aquest debat fins al pròxim consell polític ordinari, previst per al 17 de març.

Segons un document que han remès a la militància, al qual ha tingut accés l'ARA, critiquen que s'hagi convocat un ple d'investidura sense el "suport suficient" i ho titllen d'"imprudència". A més, recorden que JxCat i ERC saben quins són els processos interns de la formació i el temps que comporta el debat assembleari des del territori. “Fer propostes d’última hora és no respectar els nostres temps”, denuncien en el document.

Alhora remarquen que no se'ls ha presentat una proposta que surti del marc autonòmic. Entre les demandes de la CUP hi ha fer un procés constituent dins i fora les institucions i dirigit des de Brussel·les. En l'última oferta de JxCat per acostar-se a la CUP es posava sobre la taula la possibilitat de crear comissions d'estudi a la cambra catalana per "aprofundir" en el debat sobre el model de país.

De fet, com a conseqüència de la decisió del Tribunal Suprem de denegar el permís a Jordi Sànchez per ser investit, és possible que el ple d'investidura no es produeixi dilluns. El president del Parlament, Roger Torrent, l'havia convocat per a les 10 del matí, però ara per ara el candidat no pot assistir per la decisió del jutge Pablo Llarena, que ha rebutjat concedir-li el permís per acudir a la investidura. Tanmateix, la defensa de Jordi Sànchez ha anunciat que recorreran dilluns al Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg per exigir poder assistir a l'hemicicle.

La posició cupaire

Des de la CUP mantenen que per donar suport a la pròxima presidència de la Generalitat la legislatura ha de passar per "desenvolupar la República Catalana amb una proposta clara i materialitzable per fer efectiu el referèndum de l'1 d'octubre. "Cal fer una aposta clara per la recuperació de la sobirania del Parlament i del sector públic al nostre país en àmbits com la sanitat, l'educació i l'habitatge", diu el document, que afegeix que el procés constituent, "dins i fora de les institucions", ha d'incloure un multireferèndum. Els cupaires també reclamen la "internacionalització del conflicte" dins una "estratègia consensuada" que englobi la part "antirepressiva" i que porti la "vulneració de drets i la violència de l'Estat a instàncies internacionals de tot tipus".

La seva estratègia incorpora la "mobilització popular" i la "desobediència civil" com a "eines imprescindibles per assolir la República Catalana".