JxCat proposa acabar el mandat amb un projecte de Constitució per acostar la CUP

JxCat encara veu marge perquè la CUP acabi canviant el seu posicionament respecte la investidura i doni suport per elegir Jordi Sànchez, empresonat a Soto del Real, com a president de la Generalitat. Per fer-ho, el grup ha treballat en una altra proposta per remetre als anticapitalistes en què es redefineix el procés constituent i proposa acabar la legislatura amb un projecte de Constitució elaborat per la ciutadania. El pla de JxCat es basa en tres eixos d'acció que han de treballar de manera conjunta i coordinada: un Espai lliure a Brussel·les -amb el president Carles Puigdemont-, un Parlament i Govern "d'obediència republicana" i una ciutadania empoderada que ajudi a redactar la carta magna catalana. Aquest és el full de ruta que ha explicat la formació en una conferència a Anglès (Girona), titulada el "pla república" on hi han participat els diputats Pep Riera, Gemma Geis i Quim Torra. Aquest últim ha deixat clar que "serà un procés constituent potent" i no "un taller d'enganxar gomets".

A diferència de l'anterior proposta que havia fet arribar a la CUP, en aquesta proposta de JxCat defensa que la cambra catalana tingui un paper en el procés constituent, segons ha revelat Torra, una de les demandes dels cupaires. En aquest sentit, JxCat proposa que es creïn comissions d'estudi "per aprofundir i debatre els grans eixos que formen un país". "Una de les peces clau ha de ser al Parlament, on hem de ser lliures de parlar de tot", ha assegurat. En un procés que ha d'incloure també "multiconsultes" a la població -organitzades per la mateixa ciutadania- "per tenir la certesa que la base de la futura Constitució està consensuada per la ciutadania" segons ha indicat el diputat.

Abans de tot això, però, hi tindria un paper clau la ciutadania. El procés començaria dirigit des del Consell de la República de Puigdemont i executat per la ciutadania, que s'autoorganitzaria en un "Pacte Nacional pel Procés Constituent". Aquesta plataforma organitzaria grans debats nacionals sobre diferents eixos del model de país, les reflexions dels quals serien articulades per un "Fòrum Social Constituent", una espècie de Congrés de Cultura Catalana que es va organitzar el 1977.

Després de la ronda de contactes d'ahir, el president del Parlament, Roger Torrent, ha convocat pel proper dilluns 12 de març el primer debat d'investidura sobre el candidat, Jordi Sànchez, empresonat a Soto del Real. A banda d'esperar que es pronunciï el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, sobre si li dona el permís per assistir a l'hemicicle, JxCat i ERC treballen per arribar a un acord amb els anticapitalistes que els permeti elegir un nou president de la Generalitat. Dissabte passat, en consell polític, la CUP va decidir rebutjar l'acord de les dues formacions independentistes per "autonomista".