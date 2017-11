La CUP crea una marca blanca per no excloure la coalició

La CUP manté el seu tempo malgrat l’estret calendari electoral. Ahir, el consell polític es va reunir a Perpinyà per debatre la manera d’afrontar les eleccions del dia 21 de desembre, convocades per Mariano Rajoy i considerades “il·legítimes” per la formació de l’esquerra anticapitalista. De la trobada no en va sortir si la CUP participarà en els comicis ni com ho farà, perquè qui prendrà la decisió serà una assemblea nacional extraordinària el 12 de novembre vinent. Tanmateix, com que el dia 7 s’acaba el termini per presentar coalicions, la formació va anunciar ahir que registrarà una marca blanca per no quedar exclosos d’una hipotètica coalició, ja sigui unitària o de les esquerres. Així, la CUP assegura que si l’assemblea decideix concórrer en una candidatura unitària -tal com va demanar ahir Poble Lliure- o en una coalició amb sectors anticapitalistes de Podem i altres organitzacions -com proposen algunes territorials-, es pugui dur a la pràctica. “No volem tancar cap escenari abans de l’assemblea”, insistien ahir fonts cupaires, mentre altres admetien que “tot està obert”.

El que sí que va decidir ahir el consell polític és qui tindrà dret a participar en l’assemblea nacional, una qüestió clau que podria fer variar el resultat final de la votació. Hi podrà participar tota la militància de la CUP i la de les organitzacions de la Crida Constituent, entre les quals destaquen Poble Lliure, Endavant i Arran. Tot i que finalment s’ha optat per l’opció més oberta -podrien haver sigut només la militància de la CUP o els simpatitzants amb quota-, serà diferent de la mítica assemblea de Sabadell, en què es va empatar sobre la investidura d’Artur Mas. Ara mateix el cens està tancat -hi entraran els que fa almenys sis mesos que paguen quota- i no hi haurà un període d’inscripcions com en aquella ocasió. De moment, només Poble Lliure s’ha pronunciat públicament sobre la seva preferència. Ahir, en un comunicat, va dir que opta per una llista àmplia de totes les forces que vulguin implementar la República que implica, també, un govern d’unitat. Demanen que la llista se centri en l’“acció de govern” l’endemà del 21-D.

Una aliança a l’esquerra

Malgrat que el consell polític no va prendre cap decisió, sí que es va fer una primera presa de contacte per veure “com respira” la militància de cara al 21-D. Segons fonts de la formació, les assemblees territorials -la majoria es van reunir divendres- van debatre sobre diversos escenaris proposats per la militància. Entre aquests, presentar-se a les eleccions sols, establir aliances a l’esquerra o una coalició àmplia de l’independentisme. Altres fonts de la formació remarcaven que estaven oberts a tots els escenaris però instaven ERC i el PDECat a fer-los arribar una proposta, si volen, sobre els objectius. “No entrarem en cap joc de declaracions”, insistien. Totes les vies, doncs, estan obertes, però la incògnita només durarà una setmana.