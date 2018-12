La CUP rebutja participar en el Consell per la República perquè "alimenta el discurs simbòlic"

La CUP ha emès un comunicat aquest dissabte en què explica per què no participarà en el Consell per la República, que es presenta aquest matí. La formació considera que, a partir de la informació explicada, aquesta nova institució "alimenta el discurs simbòlic a l'exterior i no afronta l'element central del conflicte que viu el país, que és l'exercici del dret a l'autodeterminació al territori", i interpreta que el Consell per la República "no es constitueix com un ens que permeti avançar nacionalment ni socialment".

"L'organització no vol contribuir a avalar iniciatives que parteixen d'una lògica simbòlica, que no tenen com a objectiu central la ruptura democràtica amb l'estat espanyol i que no disposen de mecanismes de control democràtic i popular", assegura el comunicat.

En el mateix sentit, la CUP recalca que és partidària d'una institucionalitat paral·lela, però basada en criteris de "responsabilitat i mirada llarga" i no, interpreta, en "espais que es moguin a partir d'estratègies de comunicació pensades per convèncer i acontentar l'opinió pública catalana".