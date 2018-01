La CUP posa condicions per votar la investidura

Semblava que el suport de la CUP a la investidura de Carles Puigdemont estava garantit, però ahir els cupaires van posar condicions al seu posicionament. El seu vot està condicionat a les explicacions que doni el president sobre el cas Palau, després que aquesta setmana es publiqués la sentència que condemnava CDC per finançament il·legal. La CUP ja va demanar respostes a Artur Mas, i ahir van considerar que Puigdemont és també “corresponsable” del cas i van exigir al PDECat, a Junts per Catalunya i al mateix president que s’expressin i es manifestin “de forma clara i diàfana” per esborrar qualsevol ombra de dubte sobre l’actual líder de l’espai polític hereu de Convergència.

“No n’hi ha prou amb un canvi de nom”, va avisar la portaveu del secretariat nacional, Núria Gibert, en relació a l’extinció de CDC i la fundació del PDECat. De fet, va demanar directament a Puigdemont que “faci un favor al Procés” i doni explicacions sobre les donacions d’empreses acreditades en la sentència. “Que faci net en tots els sentits”, va reclamar, apel·lant a la “salut democràtica” i a la necessitat de “deixar enrere” els casos de corrupció vinculats a CDC. ¿I si aquestes explicacions no arriben? Gibert va reconèixer que això “pot condicionar” la investidura de Puigdemont.

Gibert va apel·lar novament a “les tres r ”, els elements bàsics en què Puigdemont hauria de basar la seva resposta. El primer és el “reconeixement” del dany causat i explicar també els motius que duien CDC a acceptar donacions d’empreses . El segon és la “reparació”, cosa que significa “tornar els diners i demanar disculpes”. La tercera i última pota de la resposta seria assegurar la “no repetició” del delicte.

L’argument de fons de la CUP és que la lluita contra la corrupció és un “eix transversal” del seu projecte polític i que els partidaris de la independència han d’estar “absolutament compromesos amb la garantia de corrupció zero”. Així, Gibert va deixar clar que JxCat ha de donar explicacions com a hereva “en termes electorals” de CDC, ja que la candidatura es va presentar el 21-D com una coalició entre el PDECat i Convergència. En les agòniques negociacions per a la investidura d’Artur Mas, la CUP vetava l’expresident, entre altres motius, perquè el considerava una figura vinculada als casos de corrupció de CDC.

Comuns i Cs, a l’atac

No va ser només la CUP la que va reclamar explicacions a Puigdemont. Els comuns també van mostrar-se contundents contra el president del Govern. La portaveu de Catalunya en Comú, Elisenda Alamany, va preguntar-li si encara és militant del PDECat i li va dir que, si és així, hauria de decidir entre “trencar el carnet” del partit que ha sigut condemnat per la justícia o bé donar explicacions a la ciutadania.

Per la seva banda, la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, va retreure a Puigdemont que no “doni la cara” davant la sentència del Palau. “Li dic que s’oblidi de ser president de la Generalitat, perquè ha perdut les eleccions, ha fugit de la justícia i s’ha presentat amb un partit condemnat per corrupció”, va sentenciar.