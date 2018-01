La CUP deixa clar que les dues llistes que opten a la direcció posen en relleu la pluralitat de l'organització

La CUP ha anunciat avui com va avançar ahir l'ARA que hi haurà dues candidatures que optaran a liderar el secretariat nacional. Les dues llistes que la militància haurà d’optar reflecteixen les dues ànimes de la formació, que té en Endavant i Poble Lliure els seus màxims exponents, tot i que estan configurades bàsicament per persones que no militen en cap d’aquestes organitzacions. Núria Gibert, portaveu en funcions del secretariat nacional, ha justificat la presentació de dues llistes perquè "la discrepància, la pluralitat i la diversitat són un tresor que cal conservar, a diferència de la verticalitat amb la que treballen altres partits", ha anotat.

La candidatura "Fem créixer la unitat popular", liderada per Albert Botran i Núria Alcaraz, ha destacat que el treball des de la base i la necessitat de construir aliances polítiques seran els dos pilars de la seva llista. "Volem seguir treballant des de baix, però que cal que la militància pugui accedir-hi amb les mateixes opcions per fer compatible la conciliació i també apostem per aliances àmplies amb els partidaris de construir la República Catalana", ha anotat Botran. En aquest sentit, ha subratllat la inclusió a la candidatura de membres dels governs municipals de Badalona i de Ripollet o d'alcaldes, així com d'alcaldes i càrrecs electes de diferents municipis. La llista de Botran també aposta per prioritzar "l'expansió de la unitat popular" tant al País Valencià com les Illes Balears. La diversitat territorial i generacionals són altres aspectes que Botran ha remarcat.

L'altra llista, "Som llavor", que abanderen les exdiputades Mireia Vehí o Eulàlia Reguant, advoca per la unitat popular, per donar més pes al municipalisme i construir una institucionalitat pròpia. "En el cicle polític que s'obre cal construir la unitat popular i tenir clar que les institucions no són espais transformadors", ha ressaltat Vehí, que ha defensat la necessitat de treballar des dels municipis per transformar la societat amb "alegria rebel". Un altre membre de la candidatura, Eduardo Cáliz, ha deixat clar que cal "potenciar l'assemblearisme" i "treballar per a tota l'organització per apropar el secretariat a les assembles locals i territorials". "Això no va de blocs ni de territoris", ha afegit. Reguant també ha destacat com ho ha fet Botran prèviament que hi hagi dues candidatures perquè "posa en relleu la pluralitat i les ganes d'enfortir l'organització".