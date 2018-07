La CUP, sobre la retirada del sou als diputats suspesos: "El Parlament no hi té res a dir?"

La CUP no entén que l'oïdora de comptes del Parlament hagi tallat el sou dels diputats suspesos per Pablo Llarena des que es va notificar la interlocutòria del magistrat instructor del Tribunal Suprem. Una notícia que ha donat a conèixer la portaveu del Govern, Elsa Artadi. En roda de premsa a la cambra catalana, la diputada Maria Sirvent ha lamentat que s'hagi pres una decisió des dels òrgans administratius del Parlament abans que la mesa i la Comissió de l'Estatut del Diputat s'hagi posicionat. "Quina capacitat de decisió tenim nosaltres? Aleshores per què hem de tenir debats? El Parlament no hi té res a dir? L'aritmètica del Parlament queda modificada per una decisió administrativa", ha qüestionat Sirvent.

La diputada ha criticat també les "vacil·lacions i dubtes" de JxCat i ERC a l'hora d'entomar la resolució de Llarena. "Se'ls ha retirat el sou sense que la Comissió de l'Estatut del Diputat o el ple hagi debatut si s'ha d'adoptar aquesta resolució", i ha assenyalat que l'estat espanyol no es mourà ni un sol mil·límetre. "Continuem dubtant, i amb una aposta clara per l'obediència a aquestes resolucions que ataquen la sobirania del Parlament", ha lamentat.

Els anticapitalistes han presentat a la mesa un escrit en el qual sol·licitaven que es convoqués la Comissió de l'Estatut del Diputat per abordar aquesta qüestió i celebrar un ple en el qual es ratifiqués el posicionament de la cambra sobre la suspensió dels diputats. Una proposta que no ha comptat amb el suport de cap altre grup. A més a més, tal com ha explicat Sirvent, la CUP va enviar un correu electrònic a la resta de formacions perquè expliquessin com creien que s'havia de resoldre la situació i només ha obtingut resposta de JxCat. "Ens diu que esperem que ho estan valorant", ha afirmat la diputada.

En aquest context, els cupaires recriminen a la resta de forces que parlin de "normalitat" i de "restitució de les institucions". "Quina normalitat? ¿Una normalitat en què la brutalitat repressiva és cada vegada més greu i les agressions feixistes succeeixen amb més impunitat?", s'ha preguntat Sirvent. "Hem de respondre amb acció política i no amb el que està passant en aquest Parlament", ha assegurat la diputada, que ha aprofitat per carregar contra el Govern per les compareixences dels consellers en comissió parlamentària. "Ens expliquen una política continuista que no respon als interessos de la majoria de la població", ha subratllat.