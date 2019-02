La CUP titlla la taula de diàleg de "taula de confusió" i "enèsim fracàs" del Govern

El diputat de la CUP Vidal Aragonès ha reiterat aquest dimarts que els anticapitalistes no participaran a la taula de diàleg entre partits - només hi seran JxCat, ERC, el PSC i els comuns -. Una reunió que es donarà aquesta tarda al Palau de la Generalitat i que pretén esdevenir un instrument per abordar una sortida política al conflicte català. "No hi participem perquè no hi ha elements que puguin significar avançar en el dret d'autodeterminació", ha afirmat el diputat, que ha titllat la trobada de "taula de confusió" i "enèsim fracàs" de Quim Torra.

Així, Aragonès ha lamentat que "una de les característiques del moment actual" és que l'independentisme no té "una estratègia comuna". La de la CUP passa, ha dit, per la creença que "la centralitat ha d'estar en denunciar els judicis i requerir un exercici d'expressió completa del dret a l'autodeterminació".

També la diputada dels comuns Susanna Segovia ha expressat el descontentament de la formació respecte a la trobada entre partits prevista per aquesta tarda. El seu partit, ha dit, hi serà, però "sense saber de què parlarem, ni quin és l’ordre del dia". "Demanem que es regularitzi aquest espai i s'hi posin objectiu i fites", ha afirmat, i ha avançat que els comuns plantejaran en la trobada la necessitat de fer "un front ampli davant la repressió i la vulneració de drets".

Aragonès troba de "ridícul" que Govern i Moncloa estableixin un fedatari

En el mateix sentit, Aragonès ha considerat "ridícul i espantós" que el Govern i al Moncloa estudiïn impulsar la figura d'un fedatari per a les reunions entre els dos executius, segons ha dit el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, a TV3. "Si necessites un mediador és que tens un problema encara més greu", ha dit: "No hi ha mínima expressió de cap mena de confiança". D'altra banda, ha lamentat que la figura del mediador existeixi per donar fer "sobre allò de què parlen" i no per "resoldre el conflicte".

Així, Aragonès també ha lamentat que el Govern "no hagi dit encara" si "trencarà les relacions i el fals diàleg que manté amb el govern espanyol" amb l'adveniment del judici de l'1-O. "Es tracta d'un fals diàleg que blanqueja el govern espanyol", ha assegurat, i ha apel·lat a la mobilització permanent: "No és normal la situació de repressió política que tenim en aquest país", cridem a l'autoorganització".

En el mateix sentit, el diputat de la CUP ha apel·lat a la ciutadania a participar en una escalada de les mobilitzacions a partir del 12 de febrer i fins el 21, dia de la vaga general convocada per la Intersindical-CSC. A més, la CUP també es desplaçarà fins a Madrid, on tenen lloc els judicis, per organitzar protestes des d'allà. Al seu torn, Segovia ha afirmat que participaran en "totes les mobilitzacions" que respectin "l'esperit transversal" contra la repressió.