La CUP demana data, caràcter vinculant i "compromís de les institucions" per tirar endavant el procés constituent

La CUP no es mou de les seves quatre abstencions per la investidura de Jordi Sànchez. Una investidura que, a hores d'ara, està vetada pel no del jutge Pablo Llarena a donar-li un permís penitenciari perquè pugui sortir de la presó i assisteixi al ple d'investidura. Ara, la defensa del número 2 de JxCat espera que es resolgui el recurs a la sala d'apel·lacions del Tribunal Suprem que va presentar aquest dilluns perquè Llarena reconsideri la seva decisió. Davant d'aquesta situació, JxCat ja comença a sospesar si manté a Sànchez com a candidat o passa al pla C i proposa Jordi Turull com a presidenciable. "No volem entrar en el joc de noms", ha advertit aquest dimecres el diputat de la CUP Carles Riera en una entrevista a RAC1. Per la CUP, les seves quatre abstencions a la proposta d'investidura i programa de govern de JxCat i ERC s'expliquen perquè el full de ruta és "autonomista". En aquest sentit, Riera ha detallat on veuen part del problema: el procés constituent.

"Faltava que se li posés data, que tingués caràcter vinculant i que les institucions es comprometessin a impulsar-lo", ha explicat Carles Riera. La CUP defensa que ha la ciutadania hauria de decidir "quina model de República" volen i, després de l'1-O, Riera considera que el país "està preparat per un altre referèndum que seria resultat d'un amplíssim debat per discutir el model de país". Els anticapitalistes, però, també demanen que s'apliquin algunes de les polítiques socials que defensen, com ara la creació d'una banca pública, i que es tirin endavant malgrat topin amb el Tribunal Constitucional. "Com tindràs una sobirania real si no tens el control públic de les infraestructures bàsiques i de país", ha argumentat Riera.

Tot i que la CUP no vol entrar en el debat de noms com a candidats a la investidura, sinó que ho vinculen a què el nom que es presenti porti darrere un programa de govern "republicà", Carles Riera ha avisat que "si el candidat està molt lligat orgànicament al PDECat, no ens faciliten les coses". Amb tot, el diputat anticapitalista ha assegurat que el nom "no serà un impediment insalvable". El mateix Carles Riera va dir al Parlament el passat 5 de març que fos el candidat que fos no es mourien de l'abstenció, ja que dependria del programa de govern.

En aquest sentit, Riera ha reiterat que la CUP "no pot donar un si, però tampoc dona un no" a la investidura en les actuals circumstàncies. "Diem no perquè no veiem un programa republicà i un procés constituent seriós, però donem una oportunitat perquè ho sigui", ha argumentat el diputat. En aquest sentit, Riera considera que les quatre abstencions que la CUP manté són una "oportunitat perquè Puigdemont i Comín puguin votar i fer un petit acte de desobediència", ja que considera que tenen "tot el dret del món a votar". "No s'ha demostrat la seva culpabilitat en cap tribunal sobre cap delicte, hem de defensar que tenen dret a votar encara que sigui a distància", ha defensat.

Repetir eleccions "no seria un fracàs"

Sigui com sigui, la investidura continua encallada i un dels escenaris que s'albiren és el d'unes noves eleccions. Uns comicis que, per Riera, "no serien un fracàs per l'independentisme". Amb tot, el diputat de la CUP confia que no s'hi hagi d'arribar, perquè "l'objectiu és mantenir la fidelitat a la voluntat popular del 21-D". El cupaire deixa clar que la "voluntat de la CUP és no anar a eleccions" i defensa que es pugui formar "un Govern republicà i independentista".

Precisament, el diputat de la CUP ha reiterat que aconseguir la independència "comporta riscos i repressió", però considera que el procés català haurà d'acabar en una taula de negociació amb l'Estat i amb la comunitat internacional. Carles Riera ha tornat a avisar que "la CUP no compra la idea de dir que l'1-O va ser simbòlic i que el 27-O va ser fallit, perquè això suposa acceptar el cop d'estat i anar a fer autonomia". "Són 10 passos enrere", ha sentenciat. El diputat de la CUP considera que cal eixamplar la base sobiranista, però no comparteix la idea del diputat d'ERC, Joan Tardà, que s'hagi de fer amb el PSC. "Crec que s'equivoca de tàctica", ha dit Riera, que ha recordat que els socialistes van donar suport a l'aplicació de l'article 155.