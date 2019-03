Calvo, des de l'Hospitalet: "Hem de protegir Catalunya dels separatistes i dels separadors"

La vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, ha aterrat a l'Hospitalet de Llobregat aquest diumenge per donar el tret de sortida a la precampanya dels socialistes tant de les eleccions generals del 28 d'abril com de les municipals del 26 de maig amb l'alcaldessa de la ciutat, Núria Marín. Situant l'independentisme i la dreta espanyola al mateix sac, ha cridat a votar els socialistes en tots els comicis per sortir del conflicte amb "diàleg i llei": "Hem de protegir Catalunya dels separatistes i separadors". A més, ha posat en valor l'autonomia actual de la Generalitat, afirmant que amb la Constitució espanyola ha obtingut les quotes més altes d'autogovern de "tota la seva història".

Calvo, davant les 800 persones que s'han aplegat al míting, també ha contestat els que acusen el PSOE de no garantir la unitat d'Espanya: ha recordat que quan es va fer la consulta del 9-N, el referèndum de l'1-O i la declaració d'independència, qui governava a Espanya era el PP. Així, ha reivindicat la política del "diàleg" amb Catalunya, malgrat que durant el mandat de Pedro Sánchez no s'hagi trobat una solució amb la majoria al Parlament de Catalunya, que reclama un referèndum pactat. De fet, no ha fet referència a l'autodeterminació que reclamen els independentistes en el seu discurs i tampoc ha posat sobre la taula una reforma de l'Estatut que fins ara Sánchez havia apuntat com a solució.

Amb la voluntat de situar els socialistes al centre de l'escena política, la vicepresidenta espanyola ha acusat l'independentisme i la triple dreta espanyola d'"utilitzar Catalunya" per als seus interessos electorals. Els ha acusat d'aliar-se en contra els pressupostos "socials" de Pedro Sánchez i de consolidar posicions "extremistes". "En lloc de posar i treure llaços grocs, la Generalitat ha de baixar a la realitat i afrontar els problemes reals", ha afirmat.

Però el discurs més dur de Calvo ha sigut contra el PP, Ciutadans i Vox, contra qui Sánchez es juga la seva continuïtat a la Moncloa –ha obviat l'existència de Podem–. Ha carregat contra la triple dreta tant pel seu discurs amb Catalunya, ja que proposen el 155 permanent com una "amenaça", com per les seves propostes en l'àmbit dels drets. "Han posat en dubte la violència de gènere. Amb ells Espanya tornarà a l'edat dels Picapedra", ha exclamat. Calvo ha equiparat el projecte del PP, Cs i Vox amb l'Espanya "negra" d'ara fa quaranta anys, la franquista, i ha avisat del perill de "retornar a la prehistòria" en el debat polític.

"Quaranta anys després d'haver viscut el que vam viure, no ens obligaran a res ni tindrem desmemòria", ha afirmat la vicepresidenta espanyola. I ha afegit: "Nosaltres som demòcrates. Som el partit que ha fet més perquè la Constitució arribés [...]. Els que acaben d'arribar no ens han de dir què és i què no [la carta magna]". Així, en la línia del que ja va dir ahir Sánchez, Calvo ha cridat a la mobilització a les urnes perquè els socialistes puguin continuar a la Moncloa. Avui, l'última enquesta al diari 'El País' situa el PSOE com a guanyador de les eleccions del 28-A, però no amb la majoria suficient per governar en solitari.

Iceta: "A Catalunya tenim de tot menys un bon Govern

Miquel Iceta ha sigut el primer a intervenir en l'acte de l'Hospitalet i ha centrat el seu discurs, com la número dos de Sánchez, en cridar a la mobilització del votant socialista. "Molta gent em diu que ens vol governant i jo els responc: «Doncs aneu a votar », ha afirmat. "En defensa pròpia, no frenem l'avanç", ha implorat el líder del PSC. "O aquí es fa una Espanya on hi capiguem amb tots, amb harmonia i amb respecte a les lleis, o això serà un embolic", ha afegit.

Iceta ha carregat contra la proposta del PP, Cs i Vox d'un 155 "permanent" per a Catalunya, però també contra els independentistes per "posar i treure llaços grocs" i "no governar". "A Catalunya ho tenim tot menys un bon Govern", ha conclòs. "Qui va votar amb els independentistes per tombar els pressupostos? El verdader acord és entre els independentistes i la dreta per evitar el progrés d'Espanya", ha sentenciat el líder del PSC.

651x366 Calvo, des de l'Hospitalet: "Hem de protegir Catalunya dels separatistes i dels separadors" / ARA Calvo, des de l'Hospitalet: "Hem de protegir Catalunya dels separatistes i dels separadors" / ARA

L'alcaldessa Marín, per la seva banda, ha defensat l'obra de govern a l'Hospitalet de Llobregat i ha asseverat que la ciutat ha passat del "caos" a ser la "segona ciutat a Catalunya en generació de riquesa". També ha defensat l'opció socialista com la més moderada: "Tenim una dreta molt radicalitzada [...], el seu únic objectiu és tirar enrere els avanços de Pedro Sánchez al govern". I ha enviat un missatge als independentistes: "La democràcia també és compliment de la llei", ha dit Marín, afegint que si no s'hi està d'acord s'han d'aconseguir les majories per canviar-la. Seguidament, ha dit que el PSOE i el PSC són la "garantia" que la "corda no es trenqui".

Tot i que s'ha mostrat convençuda que seguirà al capdavant de l'Hospitalet, Marín ha admès la "dificultat" de la campanya afirmant que, "a diferència d'abans", el PSC "ja no pot guanyar sense baixar de l'autobús".