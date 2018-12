Calvo diu que "no" està sobre la taula aplicar el 155

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha assegurat aquest dimarts al Senat que "no" està sobre la taula aplicar el 155 a Catalunya. Ho ha dit als passadissos de la cambra alta, abans d'entrar al ple del Senat, quan els periodistes li han preguntat si està "sobre la taula el 155".

Calvo, ja en la sessió plenària, ha acusat Cs de "fer servir un territori contra la unitat d'aquest país". En resposta a Lorena Roldán, la portaveu de la formació taronja, Calvo ha aprofitat per demanar que facin cas a les paraules del candidat a l'alcaldia de Barcelona Manuel Valls i "no s'acostin a l'extrema dreta", en al·lusió als possibles pactes amb Vox a Andalusia, després dels comicis electorals del 2 de desembre passat.

La portaveu d'ERC al Senat, Mirella Cortès, ha aprofitat la seva intervenció en la sessió per retreure al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, que queda clar "amb els 'whatsapps' de Cosidó" que no hi ha "independència" judicial, i ha sentenciat que "no hi haurà un judici just" amb els líders independentistes empresonats perquè "no hi ha una instrucció justa". Per la seva banda, Marlaska li ha dit que "els autèntics presos polítics són els que van ser-ho amb la dictadura franquista", per "pensar o ser diferent".

Celaá creu que Torra hauria de "rectificar"

La portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, ha respost que el president de la Generalitat “hauria de rectificar” la seva aposta per la via eslovena, en ser preguntada, als passadissos del Senat, si Torra hauria de dimitir per aquestes declaracions.