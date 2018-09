Calvo diu que si el judici als presos polítics s'endarrereix "no seria lògic allargar la presó preventiva"

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, considera que si el judici als presos polítics independentistes s'endarrereix molt "no seria lògic allargar la presó preventiva". En una entrevista publicada aquest diumenge a 'La Vanguardia', en relació amb les crítiques de PP i Cs, diu que aquests dos partits "són a les barricades pel seu mal perdre, i són egoistes amb el seu propi país".

Calvo es refereix a la possibilitat que el judici contra els líders independentistes pugui allargar-se més que no estava previst. Sobre aquesta qüestió, ha recordat que l'expresident Felipe González ja va dir que el fet que els presos polítics estiguin a la presó "no ajuda", i es mostra partidària de valorar si es poden "prendre altres mesures" que no passin per allargar la presó preventiva.

"S'ho podria plantejar el jutge, seria raonable", ja que "allargar tant una prerrogativa, si s'allarga la vista oral, semblaria raonable que [els presos] poguessin estar en altres condicions", indica Calvo. No obstant, matisa que "evidentment no en llibertat, perquè estan sent part important d'un procediment". "Si s'allarga tant en el temps com s'està dient, per a l'any que ve o per després de les eleccions, semblaria raonable que tinguessin altres mesures diferents. La presó preventiva serveix per al que serveix", afegeix la vicepresidenta.

Segons Calvo, "les mesures les decideix un jutge; no li diré què ha de fer, només faltaria, però si [el judici] s'allarga tant en el temps, pot ser que el jutge es plantegi la mesura que consideri, per a aquests preventius, com per a qualsevol altre".

"Van sortir els de la Manada, per exemple", recorda Calvo, i afegeix que si el judici contra els líders independentistes "s'endarrerís molt en el temps seria allargar massa una situació de presó preventiva" i "semblaria lògic que el jutge, en l'àmbit de les seves competències i amb total independència, sense pressió de ningú, pogués decidir que estiguessin en altres condicions".