Campuzano advoca per un retorn al dret a decidir i "una força política tranquil·la i serena"

El fins ara diputat del PDECat al Congrés Carles Campuzano ha presentat aquest dilluns el seu llibre 'Reimaginem la independència' acompanyat de l'exconseller Lluís Recoder, l'exdiputada socialista Esperança Esteve i l'excoordinadora general del PDECat Marta Pascal. L'acte es produeix just l'endemà de les declaracions de Pascal a La Vanguardia en què criticava l'expresident Carles Puigdemont per la seva estratègia política i també l'actual president del PDECat, David Bonvehí, que malgrat això ha assistit a l’esdeveniment. En aquesta mateixa entrevista, Pascal deia que un nou partit polític és una "opció" davant els postulats de JxCat i Puigdemont.

"És necessari reimaginar el procés a la independència. Les coses no van anar com volíem", ha afirmat Campuzano sobre l'octubre del 2017. El dirigent del PDECat, enquadrat en el sector moderat, ha apostat per retornar al "consens del dret a decidir" i també ha expressat la "necessitat d'una força política tranquil·la i serena". Sense explicitar, això sí, si es referia a un nou gir del PDECat o a la creació d'un nou partit polític.

Per al membre del PDECat, hi ha "tres límits" a l'hora de perseguir la independència: les majories -assegura que els independentistes són molts però han de ser més-; la "pulcritud" en els procediments -és a dir, s'ha desmarcat de la unilateralitat-; i el respecte als "límits" de la diversitat "identitària" del país per mantenir un "sol poble". "Hem d'aspirar no a tenir més del 51% dels vots sinó a majories indiscutibles; hem de saber trobar en les normes i els procediments la possibilitat per avançar i hem de garantir la unitat civil del poble de Catalunya", ha expressat Campuzano. "El repte polític és com construir aquest acord (...) hem de ser els catalans els que decidim el futur polític de Catalunya", ha afegit, asseverant que és entorn d'aquest concepte la solució al conflicte polític es trobarà aquí.

També ha avisat del "perill" que el conflicte de les institucions catalanes amb l'Estat s'"enquisti". "Abordar la discussió és la única manera de sortir de l'atzucac on ens trobem", ha dit, afirmant que això no és "fàcil" amb el judici del Tribunal Suprem en marxa, gent a la presó i a l'exili. "L'anormalitat de la situació fa molt difícil pensar, però s'ha de fer. El risc que tenim és quedar atrapats per un període llarg en una situació similar a la que estem ara", ha assegurat el dirigent del PDECat. "No podem quedar atrapats en l'enquistament", ha conclòs.

Campuzano també ha reivindicat la Transició, malgrat les crítiques que ara rep del seu mateix espai organitzat al voltant de Junts per Catalunya.

Al seu torn, Pascal ha afirmat que en el projecte independentista s'ha de "comptar amb tothom" -afegint que "no sap si tots ho comparteixen", al·ludint a Puigdemont- i que no hi ha "dreceres" per arribar a l'estat propi.

Bonvehí, Baiget, Bayona...

Tot i les declaracions de Pascal, Bonvehí ha assistit a la presentació del llibre de Campuzano, a la Casa del Llibre del Passeig de Gràcia, davant d'unes dues centes persones. També s'hi han pogut veure els diputats al Parlament de JxCat, sense carnet del partit, Josep Maria Forné i Xavier Quinquillà, i Lluís Font, que és membre del grup parlamentari i de la direcció actual del PDECat. Sergi Miquel, company a Madrid de Campuzano i ara número dos de JxCat per Girona, s'ha atansat a la presentació del llibre.

En la presentació, a banda de Recoder, també hi havia l'exconseller d'Empresa Jordi Baiget, que va sortir del Govern de Puigdemont per no compartir l'estratègia unilateral, o l'exlletrat major del Parlament Antoni Bayona, que ha criticat obertament en el seu llibre els fets de l'octubre del 2017.

He pogut saludar uns minuts a @carlescampuzano abans de l’inici de la presentació del seu llibre “Reimaginem la independència”, a la @casadellibro. Molta gent interessada, segur que serà un èxit de llibre. @Pdemocratacat — David Bonvehí (@davidbonvehi) 8 de abril de 2019

Hi havia d'assistir l'economista Miquel Puig, que és candidat per Esquerra a Barcelona, però finalment no hi ha estat per motius d'agenda.