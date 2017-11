Els advocats dels consellers denuncien irregularitats en el procediment que els envia a presó

Una cascada d'irregularitats. Són les que han denunciat els tres advocats dels membres del Govern que aquest dijous han declarat a l'Audiència Nacional. Tant la defensa dels consellers d'ERC, com la dels del PDECat i el de l'exconseller Santi Vila han denunciat que la jutge Carmen Lamela hagi protagonitzat una sèrie de fets procedimentals "insòlits" que haurien de comportar una "nul·litat flagrant" de la resolució que els envia a fins a sis presons diferents. "Aquesta resolució no compleix cap dels estàndards internacionals, i ho denunciarem", ha assenyalat en sortir de l'Audiència Nacional l'advocat dels membres d'ERC, Andreu Van den Eynde, que també porta a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els membres republicans de la mesa.

Canvi en l'ordre de les compareixences

Jaume Alonso Cuevillas, advocat del PDECat, ha qualificat de "greu" el fet que s'hagin alterat les compareixences i hagin començat les declaracions sense un dels advocats. "És una nul·litat flagrant", ha dit. Es tractava, en concret, de Van Eynde, que era al Suprem pendent de demanar la suspensió de la citació de Forcadell i no ha pogut escoltar tot el procés.

Una única vista per decidir les mesures cautelars per a tots

Cuevillas també ha qualificat "d'insòlit" que hi hagi hagut una sola compareixença de mesures cautelars. S'ha fet simultàniament per als deus sense tenir en compte els casos especials de cadascun: fills petits, familiars amb dependència... "Presentarem el pertinent recurs però opino que és immotivada i desorbitada la mesura cautelar de presó", ha assenyalat.

L'advocat d'ERC ha assegurat que marxem amb una "sensació molt trista" perquè "s'envia a la presó a gent que només pot parlar de pau". "La resolució no té res a veure amb el que ha passat aquí. No se'ns ha donat cap raó, tots els elements humanitaris que hem presentat. És una resolució que estava ja preparada, premeditada", ha afegit.

Poc temps per preparar la defensa

L'advocat de Santi Vila, Pau Molins, ha denunciat que només han tingut dues hores per presentar l'estratègia de la defensa tenint en compte que ahir era dia festiu.

Ha estat la línia de defensa de tots els advocats per demanar la suspensió de les declaracions, com ha fet el Tribunal Suprem.

Sense risc de fuga

L'advocat del PDECat també ha assegurat que "no existia risc de fuga". "Un dels consellers ahir era a Brussel·les i ha vingut expressament i la llei permet que s'adoptin mesures menys gravoses. Una presó provisional estava injustificada i només vol silenciar l'alarma social que estem veient", ha conclòs.

Impossibilitat de pagar la fiança

En el cas de Santi Vila, el seu advocat ha censurat que no es deixi temps al seu client per pagar la fiança avui mateix. Tanmateix, ha assegurat dormirà avui a la presó en "solidaritat" amb la resta de companys. Tampoc li queda alternativa, ja que fins demà no podrà fer l'ingrés, tal i com estableix la resolució. Fonts jurídiques puntualitzen que ja ha traslladat la intenció de fer-ho de seguida per sortir del centre penitenciari d'Aranjuez, on l'han destinat.