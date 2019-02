Capella, sobre la investidura de Puigdemont: "Hem de fer les coses que es puguin fer"

La consellera de Justícia, Ester Capella, ha rebutjat aquest diumenge la possibilitat d'investir Carles Puigdemont com a president de la Generalitat, tal com reclamen JxCat i el PDECat. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la dirigent d'ERC ha demanat "fer les coses que es puguin fer" i "no posar-se contínuament en situacions que desgastin innecessàriament el Parlament".

Després de recordar que Puigdemont "és a Waterloo i no aquí", ha recordat que cada vegada que s'ha intentat investir l'expresident hi ha hagut "dificultats per poder-ho fer efectiu", i encara ha afegit: "Ara mateix no tindríem la majoria parlamentària per fer-ho". Amb tot, Capella ha apostat per "fer allò que permet avançar" i no posar damunt la taula "coses que distreguin dels objectius".

La consellera, que aquest dissabte ha visitat tots els presos polítics a Soto del Real i Alcalá-Meco, ha carregat contra les condicions del seu trasllat a Madrid. "No m'agraden que aquestes condicions de trasllat es produeixin, tot i que sigui un autocar nou de trinca". Capella creu que cal "prioritzar la dignitat de les persones". "Si nosaltres fóssim una República i haguéssim de gestionar directament aquestes coses, aquests trasllats no es farien així", ha reblat.

Sobre el judici al Tribunal Suprem, Capella ha assegurat que, "pensant jurídicament", no pot assumir que la sentència "estigui dictada". "No renuncio a guanyar aquest procediment judicial, i el judici és posar l'estat espanyol davant del mirall i no s'agradarà", ha afirmat, tot esperant que finalment el Suprem dicti una sentència "absolutòria". Per a Capella el procés judicial "se sustenta en una gran construcció basada en fets que no s'han produït i que no tenen res a veure amb els principis que fins ara teníem assumits, que ha de ser aplicar el dret penal". De fet, creu que s'està "desbordant el Codi Penal".