Els caps de la trama Gürtel demanen l'anul·lació de la sentència perquè un magistrat "dormia" durant el judici

Els caps de la trama Gürtel i també els principals condemnats han sol·licitat ara que s'anul·li la sentència argumentant que un dels magistrats del tribunal de l'Audiència Nacional que els va jutjar es va dormir durant bona part de les sessions. Així ho ha avançat 'El Mundo', que ha tingut accés tant a l'escrit presentat per l'exalcalde de Majadahonda i exsecretari d'Organització del PP madrileny, Guillermo Ortega, com també el vídeo que han presentat al Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

En les imatges, es veu al magistrat Julio de Diego fent cops de cap durant les declaracions d'alguns dels condemnats o bé seguint-les amb els ulls tancats. Per a la defensa d'Ortega, es tracta d'un "comportament impropi" que "es va estendre a la pràctica totalitat de les sessions del judici i habitualment els dies que hi havia sessió a la tarda". Segons avança també el rotatiu, està previst que també presentin la reclamació tant l'extresorer del PP Luis Bárcenas com també la mà dreta del capitost de la trama, Pablo Crespo.

"L'autèntica motivació de la meva queixa és l'enorme sorpresa que em va produir saber que un magistrat que va tenir aquesta actitud, en constant estat de sopor durant tot el judici, s'hagués convertit, d'una manera sorprenent i inusual, en el ponent de la sentència després d'aconseguir que el president de la sala, D. Ángel Hurtado, abandonés la ponència sobre la sentència", afegeix Ortega en l'escrit, segons 'El Mundo'. Per al magistrat, és un intent de "desprestigi" i ha negat que dormís durant el judici.