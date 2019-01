Carlos Fabra, "molt satisfet" amb algunes mesures de Vox

L'expresident de la Diputació de Castelló, Carlos Fabra, està satisfet amb les mesures de Vox. "Algunes mesures seves m'agraden molt", ha assegurat aquest divendres, tot i que ha admès que n'hi ha d'altres que no li agraden tant i espera que "amb el temps es vagin assentant".

Les iniciatives vinculades a la fiscalitat, la sanitat o l'educació són les que generen especial simpatia en l'exdirigent popular, ja que les considera "qüestions importants" perquè hi hagi "polítiques úniques". Fins i tot, ha dit, aposta per "una direcció de la Policia única". Són uns assumptes que creu que no poden quedar en mans del "polític de torn".



Fabra també ha explicat que, ara per ara, encara no té decidit el sentit del seu vot de cara a les pròximes eleccions autonòmiques i municipals i que encara l'ha de "madurar". No obstant això, ha elogiat el líder del Partit Popular, Pablo Casado.