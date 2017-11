Carme Forcadell enceta les declaracions dels membres sobiranistes de la mesa al Tribunal Suprem

Comença una altra jornada clau per als representants sobiranistes a la justícia. Després que dijous passat el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena accedís a posposar una setmana les declaracions de Carme Forcadell, Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet i Joan Josep Nuet perquè preparessin amb més temps la defensa, aquest dijous els encausats tornen a presentar-se a la seu judicial. La primera a declarar és Forcadell, que ha començat a fer-ho passats pocs minuts de les 09.45 h.

Que el Suprem adopti una posició més flexible que l'Audiència és l'esperança que tenen els membres de la mesa per evitar passar aquesta nit entre reixes, però l'última paraula la tindrà Llarena. Segons publica l'ARA, els fiscals tindrien al cap demanar presó incondicional per a Forcadell i Corominas i mesures més dures per a la resta. A més, l'estratègia dels investigats podria ser contestar a totes les parts, de manera que els interrogatoris es podrien allargar fins a la tarda.

L'interrogatori estarà marcat també per les diferents línies de defensa. El representant de CSQP Joan Josep Nuet al·legarà que el ministeri públic erra atribuint-li votacions a la mesa que no es corresponen amb la realitat, com en el cas de la tramitació de la llei de transitorietat i de la resolució de la declaració d'independència. Els diputats del PDECat i ERC, que no es podran agafar a aquest argument, es preveu que defensin el seu dret a portar a debat el que sol·liciten els parlamentaris.

Enfrontament verbal a les portes del tribunal

Com en les anteriors ocasions, l'escalf de la comitiva de diputats sobiranistes és present al carrer, i desenes de membres del PDECat, ERC, els comuns i la CUP han fet costat als investigats abans que declarin davant el jutge, juntament amb persones pròximes als investigats que s'han desplaçat fins a la capital espanyola. També s'hi han apropat madrilenys partidaris del dret a decidir, que han portat banderes republicanes i han entonat el ja conegut "Madrid és amb el poble català". L'arribada de Forcadell i la resta de membres de la mesa, pocs minuts després de les 09.00 h, ha sigut rebuda a parts iguals amb crits de "No esteu sols" d'una banda i de "Colpistes" i "Traïdors" de l'altra, provinents d'un petit grup de manifestants partidaris de la unitat d'Espanya.

540x306 Manifestants amb banderes espanyoles criden 'a presó' i 'traïdors' / ARA Manifestants amb banderes espanyoles criden 'a presó' i 'traïdors' / ARA

La comitiva de suport, més nombrosa, es concentra en un espai tancat, més allunyat de la porta d'accés al Suprem del que té la premsa. En el moment de l'arribada dels investigats -amb cotxe oficial-, però, el reduït grup de manifestants unionistes ha aconseguit entrar a la zona reservada per a la premsa burlant les ordres de la Policia Nacional. Com la setmana passada, també ha fet acte de presència l'associació d'afectats del Forum Afinsa.

540x306 Enfrontament verbal entre manifestants / ARA Enfrontament verbal entre manifestants / ARA

Ja amb els investigats dins l'edifici, el cap de llista d'En Comú Podem-Catalunya en Comú a les eleccions del 21-D, Xavier Domènech, ha expressat el seu desig que, "a diferència de la setmana passada, ningú acabi a la presó". "Creiem que és el més just i perquè aquells que han convocat unes eleccions el 21-D no poden sostenir que són unes eleccions normals amb polítics a la presó", ha assenyalat Domènech en declaracions als mitjans.

També ha parlat la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, que tot i que veu més possibilitats que els investigats surtin en llibertat provisional de l'interrogatori, també ha posat sobre la taula que els antecedents, en referència a les anteriors vistes dels Jordis i els membres del Govern, no ajuden a l'optimisme. Per part d'ERC, Roger Torrent ha assenyalat que aquest dijous és una "nova prova de foc per a la independència de la justícia espanyola". "La justícia belga ja ha demostrat que l'espanyola està polititzada", ha afegit.

Al seu torn, la diputada de la CUP Gabriela Serra ha dit que té un "bri d'esperança que es faci justícia i es demostri que el Suprem és un tribunal independent". "Esperem tornar a casa amb la nostra gent", ha apuntat. Sobre els comicis del 21-D ha subratllat que estan "afectats des que es van convocar", però ha afegit que "aquests casos ajuden a veure que el govern espanyol utilitza tots els aparells de l'Estat per acabar amb les decisions de la majoria".