Casado proposa que Guàrdia Civil i Policia Nacional tinguin ascendència jeràrquica sobre els Mossos

Pablo Casado porta en la seva carta de presentació a les eleccions generals del 28 d'abril un reguitzell de mesures orientades a centralitzar competències i a posar el fre al desenvolupament autonòmic de l'Estat. En un esmorzar informatiu aquest dilluns organitzat per Europa Press ha citat aquestes propostes en relació a l'arquitectura institucional, entre les quals destaca que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil tinguin prevalença jeràrquica per sobre de les policies autonòmiques i locals. En aquest sentit, Casado ha criticat que s'estigui "negociant la retirada de la Guàrdia Civil" de Navarra i ha afirmat que la seva aposta és "tot al contrari". "Enfortirem la jerarquia", ha subratllat, després de citar diversos preceptes constitucionals com la llei de seguretat ciutadana i la llei de seguretat nacional.

El control de l'Estat a les autonomies també es vol reforçar amb el paper de les delegacions i subdelegacions del govern espanyol. Els populars volen que es puguin aplicar moratòries en transferències competencials en el supòsit que s'hagin "comès deslleialtats". "A Catalunya estan en la més absoluta il·legalitat davant la complicitat del govern espanyol perquè necessita els seus vots", s'ha queixat Casado, que en el cas català continua defensat l'aplicació d'un 155 més ampli que el que es va aprovar la tardor de 2017.

Casado ha obert encara més el ventall en el control de les autonomies i ha assenyalat que les delegacions també podrien tenir "mecanismes d'inspecció" en el camp de l'educació per "avaluar la satisfacció en la prestació de serveis". A més, ha insistit en altres propostes com el fet que el castellà sigui vehicular a l'escola i a l'administració, així com en la senyalització urbana i interurbana. Una mesura que obligaria a un canvi extens a Catalunya.

Il·legalització dels partits independentistes

Després de les detencions d'aquest cap de setmana a manifestants antifeixistes contra Vox, Casado ha recuperat la seva aposta per il·legalitzar els partits i organitzacions juvenils que "justifiquin" la violència o els 'escraches'. "Ara per desgràcia estem tornant a veure la 'kale borroka' a Catalunya", ha assenyalat el líder dels populars. També ha promès penalitzar els "ultratges a la corona i a la bandera" i les xiulades a l'himne espanyol, així com la prohibició de "símbols antidemocràtics com el llaç groc". "Que no es pugui passar consulta amb un llaç", ha defensat Casado. A més, ha insistit en prohibir que els partits polítics que tinguin entre els seus líders a processats per rebel·lió o sedició no puguin rebre fons públics i que es torni a penalitzar la convocatòria il·legal de referèndum.