Casado avisa que el PP no tolerarà una consulta sobre l'autogovern a Catalunya

El president del PP, Pablo Casado, ha exigit aquest dilluns a Pedro Sánchez que "expliqui" a què es refereix quan diu que caldrà votar a Catalunya sobre l'autogovern. "Si ha pactat una consulta amb els independentistes, que s'aparti i convoqui eleccions a tota Espanya, perquè és una línia vermella que no tolerarem", ha asseverat, abans de considerar que l'autogovern català és "difícilment ampliable", i "per suposat no amb el suport del PP".

Casado ha considerat que Catalunya ja té prou competències, i per això "no hi ha cap consulta a llançar als catalans que no passi per un trencament de la sobirania nacional". Per això, ha considerat que el president espanyol deu una "explicació" que no es quedi en una "erràtica entrevista radiofònica".

A més, Casado ha ofert el seu suport al president del govern espanyol per "acabar amb el ridícul internacional" al qual estan sotmetent l'Estat els independentistes, segons ell, pels revessos judicials a l'estranger, i també en matèria de seguretat per treure Catalunya del "caire de l'enfrontament civil", on segons ell es troba.

Casado ho ha fet abans de reunir-se amb les associacions de jutges i fiscals per "l'atac inacceptable d'un fugat de la justícia, el senyor Puigdemont, contra una magistrat del Suprem, com és Pablo Llarena", i ha anunciat que la setmana que ve es reunirà també amb les associacions de Guàrdies Civils i Policies Nacionals, per defensar l'equiparació salarial i la llei de Seguretat Ciutadana, per tal que prevalgui sobre lleis locals o autonòmiques.