Casado i Rivera admeten que volen governar junts

Quan Pablo Casado va guanyar les eleccions primàries del PP amb un discurs clarament decantat a la dreta, esperava llaurar el votant més extremista que amenaçava de marxar a Vox i mobilitzar els sectors més conservadors mentre Albert Rivera mirava de fer forat pel centre. Era la manera amb què els estrategs que envolten el president del PP veien que era possible assolir una majoria de dretes al Congrés de Diputats. Però la resposta del líder de Ciutadans, que venia crescut després d’haver recollit bona part del vot espanyolista perdut pel PP per la gestió de Mariano Rajoy de l’1-O va ser plantar cara per la dreta al PP, en un moviment que va desconcertar Génova. Ara, tres mesos després de la victòria de Casado, els dos líders conservadors han començat a admetre obertament que necessitaran col·laborar per derrocar Pedro Sánchez.

Amb una coordinació perfecta, tant Casado com Rivera van enviar ahir missatges en aquesta direcció. Fa setmanes que el PP i Ciutadans tenen un discurs plenament coincident, sobretot pel que fa a Catalunya. Els dos partits insisteixen a demanar al president del govern espanyol que apliqui ja el 155 al govern de Quim Torra i que ho faci de manera ampliada. A més, les dues formacions s’han abonat també a reclamar al cap de l’executiu que convoqui eleccions generals. Tanta coincidència discursiva va acabar ahir per fer admetre a Casado que el seu escenari “ideal” seria el d’una coalició electoral amb Ciutadans i Vox, per desbancar l’actual president del govern espanyol, un escenari gairebé inimaginable a hores d’ara però que deixa clara la voluntat d’entesa, si més no en un pacte postelectoral. Casado ho va dir en una entrevista al diari El Mundo en la qual va demanar obertament al seu rival a la dreta que li deixi espai i es dediqui a combatre pel centre els socialistes. A més, Casado també va apostar per aplicar el 155 i arrabassar a la Generalitat les competències en institucions penitenciàries per acabar amb la presó “a mida” que segons ell tenen els presos polítics a Catalunya.

En sintonia amb això, el president de Ciutadans va dir que té un “pla” per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa quan convoqui eleccions. I passa per pactar amb el PP. En un acte a Barcelona convocat per la plataforma España Ciudadana, creada pel mateix Rivera, el líder del partit taronja va rebre un bany de masses a la plaça Sant Jaume de Barcelona, on, segons l’organització, es van reunir unes 2.000 persones i on es va obrir a aquest pacte de dretes. “Quan Sánchez convoqui eleccions, ens conjurarem tots els constitucionalistes per governar aquest país i defensar totes les llibertats”, va apuntar, després de carregar contra el president espanyol per no aplicar l’article 155.

Competència virtuosa

La coincidència dels discursos, que apunta a l’existència d’una estratègia coordinada entre les dues formacions, emula la que va teoritzar un dels fundadors de Podem, Íñigo Errejón, i que apostava per una col·laboració entre les esquerres per assolir una “competència virtuosa” que els permetés créixer cadascú al seu segment, per tenir possibilitats de sumar una majoria parlamentària. En la primera prova de foc per a aquesta coordinació, les eleccions municipals, els dos partits no col·laboraran, perquè Casado ja ha deixat clar que no s’integraran a la candidatura de Manuel Valls a l’Ajuntament de Barcelona, de la qual sí que formarà part Ciutadans. Tot i així, el líder conservador va afirmar en l’entrevista que seran “molt generosos” per fer possibles governs “constitucionalistes”, sobretot al cinturó metropolità de Barcelona i a les capitals de les quatre demarcacions “per fer de Tabàrnia una realitat”.