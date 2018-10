El lapsus de Casado: atribueix 200 assassinats a Terra Lliure

Pablo Casado ha tingut un lapsus aquest dilluns quan ha atribuït 200 "assassinats" a Terra Lliure i després, a preguntes dels periodistes, ha hagut de rectificar i dir que, en realitat, van cometre 200 "atemptats". De fet, el president del PP ha assegurat que alguns d'aquests "atemptats han passat a la història de la crònica negra del país", i ha posat d'exemple l'intent d'atemptat que l'organització va voler cometre contra el periodista Federico Jiménez Losantos.

En una roda de premsa des de Barcelona – on ha presidit la junta directiva del PP català–, Casado ha criticat que es "doni suport" a l'organització armada Terra Lliure. "Que hi hagi energúmens que vagin amb pancartes dient «Visca Terra Lliure» hauria d'avergonyir qualsevol partit català. És un escàndol", ha dit el president del PP, Pablo Casado.

Ara bé, Casado ha matisat que a Catalunya "afortunadament no hi ha terrorisme", però sí que hi ha "violència". En aquest sentit, ha assegurat que hi ha "algunes persones que treuen pancartes reivindicant Terra Lliure", un fet que considera que és "violència, confrontació als carrers i persecució dels que pensen diferent". En aquest sentit, el dirigent popular ha apostat per impulsar una modificació legal perquè es puguin prohibir actes d'enaltiment del terrorisme de manera automàtica.