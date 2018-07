Qui és qui a l'executiva de Casado? García Egea i Maroto, homes forts , amb Montserrat portaveu al Congrés

Després del congrés d'aquest cap de setmana, Pablo Casado ha donat a conèixer la seva executiva aquest dijous a Barcelona. El nou president del PP ha donat les principals vicesecretàries a membres del seu entorn i del de l'ex secretària general María Dolores de Cospedal. Només ha reservat un lloc de primera línia per a l'equip de la seva rival, Soraya Sáenz de Santamarí: una vicesecretaria per a Cuca Gamarra.

Aquests són els noms de la nova executiva:

Teodoro García Egea, secretari general

Amb només 33 anys, aquest diputat murcià va ser el principal suport de Casado durant la campanya de les primàries, i a partir d'ara serà el seu número dos, com a secretari general. És responsable, com a cap de campanya, del disseny de l'estratègia que va fer emergir l'ex secretari de comunicació entre Santamaría i Cospedal, 'a priori' favorites en la cursa. Com Casado, té un gran domini de les xarxes socials, i es partidari de revolucionar la manera com el PP es dirigeix als seus afiliats i també als potencials votants.

L'equip de Casado havia anat llançant missatges que feien pensar que García Egea no seria secretari general. Ell mateix, en una conversa informal amb periodistes va dir ahir dimecres que la nova número dos seria una dona i que ella "encara no ho sabia". Jugava a despistar, perquè ell ha estat al cas de tots els nomenaments i, de fet, ha liderat les negociacions amb l'equip de Santamaría per a la integració.

Javier Maroto, vicesecretari d'organització

En l'anterior etapa de Mariano Rajoy ja era vicesecretari, de política sectorial. Compartia les reunions dels dilluns amb Pablo Casado i allà van congeniar fins al punt que quan el nou president del partit va fer el pas de presentar-se a les primàries el va nomenar portaveu de la seva campanya. A partir d'ara guanyarà pes a l'estucutura, i passarà a ser vicesecretari d'organització, un número tres 'de facto'. Amb 46 anys, Maroto va ser alcalde de Vitòria. Amb 46 anys, és membre també de la nova fornada de vicesecretaris que Mariano Rajoy va incorporar al seu equip el 2015 per rejovenir-lo.

Dolors Montserrat, portaveu del PP al Congrés dels Diputats

Exministra de Sanitat en l'última etapa del govern de Mariano Rajoy, Dolors Montserrat havia sonat en les travesses per ser la nova secretària general del partit, però finalment Casado ha optat per un home de la seva total confiança per ser el número dos. Montserrat va ser la portaveu de la candidatura de María Dolores de Cospedal en la cursa per liderar el partit i, tot i que l'exministra de Defensa va fer públic el seu suport a Casado poc després de no passar el tall a les primàries del 5 de juliol, Montserrat no va expressar-lo públicament fins a poques hores del congrés dels populars de la setmana passada.

El nom de Dolors Montserrat també havia sonat amb força per liderar el partit a Catalunya després de la davallada de resultats que va obtenir el PP al 21-D. Amb el càrrec de portaveu al Congrés dels Diputats, les possibilitats per liderar el partit a Catalunya s'esvaeixen i donen via lliure a Alejandro Fernández perquè presenti candidatura. Montserrat va començar la seva carrera a l'ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia com a regidora. Montserrat també va ser vicepresidenta tercera de la mesa del Congrés i també portaveu adjunta del partit a la cambra baixa.

Marta González substitueix Casado com a vicesecretària de comunicació

Actual portaveu adjunta del grup parlamentari popular al Congrés, González s'ha convertit en la nova vicesecretària de comunicació del partit. És diputada per A Coruña i doctora en història medieval. També va ser regidora a l'Ajuntament de Santiago de Compostel·la i secretària general d'igualtat de la Xunta de Galícia.

Tirado, Tejerina, Zoido i Cosidó completen la quota de l'equip de Cospedal

L'equip de Cospedal, a diferència del de Santamaría, sí que ha sortit ben parat en el repartiment de càrrecs. Els exministres Juan Ignacio Zoido i Isabel García Tejerina ocuparan càrrecs de primera línia.

Tirado és secretari general del PP de Castella la Mancha -la comunitat de Cospedal-, ocuparà la vicesecretaria de Política Autonòmica i Local, substituint Javier Arenas. Tejrina, exministra d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, serà la nova vicesecretària sectorial del partit, en lloc de Maroto. Com Levy i i Montserrat, es trobava a les travesses per ocupar la secretaria general del partitt. Nascuda a Valladolid, és enginyera agrònoma, llicenciada en dret i màster en economia agrària.

Ignacio Cosidó, exdirector de la Policia Nacional, exercirà com a portaveu del grup popular al Senat. Maroto i Cosidó han format part des de l'inici del nucli dur de Pablo Casado en aquest procés intern de primàries per substituir Mariano Rajoy. Juan Ignacio Zoido, ministre de l'interior durant l'1-O, es converteix en el president del Comitè electoral. Va rebre moltes crítiques dels cossos policials per l'operatiu Piolín i mai s'ha disculpat pels ferits i les càrregues de l'1-O. Diputat per Sevilla, va ser jutge degà de la ciutat i delegat del govern espanyol a Castella-La Manxa, entre altres càrrecs.

Cuca Gamarra, l'únic nom de l'entorn de Santamaría a la primera línia de l'executiva

Alcaldessa de Logronyo, Cuca Gamarra és l'únic nom de l'entorn de Soraya Sáenz de Santamaría que Casado ha incorporat a primera línia de l'executiva. Entre els secretaris d'àrea, càrrecs de segona línia, el nou president popular sí que ha incorporat noms de l'entorn de l'exvicepresidenta com ara Sergio Ramos o Maria del Mar Blanco.

Levy i Fernández, els diputats catalans que entren a l'executiva de Casado

Els dos diputats del PP al Parlament, Andrea Levy i Alejandro Fernández, també tindran un càrrec a l'executiva de Casado. De fet, Levy mantindrà la vicesecretaria que ja tenia, la d'estudis i programes. Fernández passarà a dependre de Levy a l'executiva del nou president popular i ocuparà la secretaria d'estudis.

Alejandro Fernández obté un càrrec secundari a la nova executiva dels populars estatals. Casado li dona via lliure, així, perquè es presenti per liderar el partit a Catalunya quan la cúpula actual decideixi substituir Albiol. De moment, Albiol té previst passar en un paper més secundari al Parlament quan oficialitzi la seva candidatura a l'alcaldia de Badalona -espera fer-ho el setembre- i donar més visibilitat a Alejandro Fernández, que actualment exerceix el càrrec de portaveu.