Casado no descarta que Vox tingui conselleries al govern andalús

El líder del PP, Pablo Casado, ha assegurat aquest dimarts que és "innegociable" que Juanma Moreno presideixi la Junta d'Andalusia després dels resultats dels comicis andalusos, però no ha descartat que la formació d'extrema dreta Vox pugui entrar a l'executiu. Casado ho ha dit així en una entrevista de RNE, quan li han preguntat si li agradaria que es negociessin conselleries amb Vox i que aquest partit entrés a formar part del govern. "L'únic innegociable" és la presidència, ha sentenciat.

El líder de la formació conservadora ha insistit que el PP és qui ha de liderar el canvi a Andalusia. "Si és un acord d'investidura, o si és un acord de legislatura, o si és un acord de govern, s'haurà de parlar primer amb Ciutadans i després Vox haurà de decidir si té una posició passiva, és a dir, s'absté per facilitar-ho, o activa", ha emfatitzat.

En resposta altre cop a la pregunta de si li agradaria que Vox formés part del govern andalús, Casado ha respost que li correspon a Moreno liderar les negociacions i ha afegit que "el més important" és que el PP pugui "desplegar el seu programa electoral" com ha fet a Madrid, Múrcia o la Rioja en els seus acords amb Cs. Sobre si descarta o no una repetició d'eleccions a la comunitat autònoma, Casado ha dit que ell la descarta i que espera que no es produeixi.