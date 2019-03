Casado matisa i diu ara que Rivera també seria un bon vicepresident

El president del PP, Pablo Casado, ha lamentat aquest dijous que Albert Rivera no hagi arribat a temps a la seva proposta de sumar esforços de cara al 28-A abans de la formació de les llistes, però ha matisat la seva oferta del ministeri d'Exteriors per al líder de Ciutadans que va llançar dimecres, afirmant que Rivera també seria "un bon vicepresident". En la presentació de la candidatura al Congrés i al Senat per Madrid, Casado ha recordat que la llei D'Hondt pot fer que la fragmentació de la dreta doni més escons al PSOE, sobretot a les províncies petites, on ha apostat per concentrar el vot en el PP, que és el partit que té més implantació.

Casado ha tret importància al seu oferiment del càrrec, i ha afirmat que no té sentit fer-ho abans de la formació de govern. El líder del PP ha emmarcat la seva oferta de dimecres en el context que la va formular, quan li preguntaven sobre la política exterior de l'actual executiu. Tot i així, ha considerat que l'oferta de Ciutadans no era "correcta", perquè es formulava quan ja estaven tancades les llistes electorals, i ho va fer dient que seria Cs qui liderés aquest executiu. "Ens estan insultant tota l'estona", ha afirmat Casado, que ha negat que enviés un "encàrrec" a Rivera, amb qui diu que té una "bona relació".

El líder popular ha considerat "positius" els acords als quals han arribat els dos partits a escala autonòmica i municipal, però ha reiterat el seu "pesar" perquè l'oferta arribés amb les llistes tancades: "La realitat és tossuda. Si es fragmenta el vot de centredreta, Sánchez seguirà governant".

Casado, a més, ha tornat a burxar en la possibilitat que Ciutadans se salti el veto imposat a Sánchez, i acabi pactant-hi, com ja va fer el 2015. A la vegada, però, ha dit que el president espanyol voldrà pactar amb els independentistes i Podem: "Si Sánchez suma amb els independentistes pactaran. I, per cert, si Sánchez suma amb Ciutadans, pactaran també".

Sense reunions

Casado ha admès que no es va reunir amb Rivera després de proposar en una junta directiva estatal un acord per anar junts en províncies petites, i ho ha justificat perquè el líder de Cs es va tancar en banda "mitja hora després". I també ha refredat la possibilitat de trobar mecanismes coordinats per concentrar el vot, com que tots els partits demanin el vot per a una de les opcions en algunes províncies.