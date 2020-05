Casado planta cara a Sánchez des del carrer

En plena crisi sanitària, l’espai polític i mediàtic se l’emporta, ja sigui per bé o per mal, el govern que la gestiona. L’oposició ha de fer mans i mànigues per intentar tenir un mínim espai de visibilitat per contrarestar el relat de l’executiu. I el PP de Pablo Casado intenta trobar-lo a la tribuna del Congrés i, des de fa unes setmanes, també al carrer. Casado ha intentat guanyar espai a Cs i Vox amb un enduriment del seu discurs a mesura que s’acumulaven els plens i les rodes de premsa telemàtiques, però en els últims dies ha decidit també posar-se guants i mascareta i visitar granges, hotels medicalitzats o centres automobilístics. L’objectiu? Acostar-se als agents econòmics i socials que més pateixen i patiran la crisi econòmica que encadenarà amb la pandèmia.

Sense anar més lluny, una de les últimes visites del líder dels populars va ser dimarts en una granja d’ovelles a uns 40 quilòmetres de Madrid per “defensar el camp i recuperar la ramaderia i la pesca”, va explicar ell mateix a Twitter. La visita, però, no va estar exempta de polèmica i el PSOE, per exemple, li va criticar que se saltés el confinament. Però segurament aquesta era la barrera que volia travessar Casado, contradient, així, les mesures decretades pel govern espanyol. “És possiblement l’últim pas per desobeir Sánchez. Fins i tot li va bé per al votant del PP evidenciar que no fa cas al plantejament del govern”, explica el professor de comunicació de la UOC Lluís Pastor. De fet, l’objectiu del president del PP és trobar llocs i espais on se’l vegi, i al costat de les ovelles ho va aconseguir perquè la imatge es va moure tot el dia per les xarxes socials. “En aquest context de crisi, és molt complicat guanyar un momentum. El que busca amb aquestes visites de carrer és mostrar que està més preocupat pel dia a dia dels espanyols que el mateix govern”, afegeix el politòleg Pablo Simón.

La granja d’ovelles era un capítol més de la sèrie de visites que ha iniciat Casado des de fa un parell de setmanes. Ha estat a Mercamadrid; en un dels hotels medicalitzats de la capital espanyola, on també ha aprofitat per reunir-se amb la patronal del sector turístic; en un dels locals de Càritas de Madrid, i en un centre d’automoció. “Al polític no li agrada sortir del seu despatx. Quan en surt, és perquè vol alguna cosa”, explica Lluís Pastor. I Simón afegeix: “La fase més dura per al govern serà l’econòmica. I aquí tothom pren posicions, també el PP de Casado”. És precisament en el camp econòmic on els populars preveuen focalitzar a partir d’ara la crítica al govern de coalició sense cedir ni un mil·límetre. I la primera prova serà a la comissió per la reconstrucció econòmica i social al Congrés.

La utilització de les víctimes

El PP es prepara per collar l’executiu de Sánchez fent servir la carta econòmica -no ha garantit el seu suport a una nova pròrroga de l’estat d’alarma-, però sense abandonar l’estratègia inicial. La que, tant Simón com Pastor recorden, la dreta ha utilitzat històricament i que es basa en “instrumentalitzar el concepte de víctima” i presentar el PP com el partit que es posa al seu costat, a diferència dels governs socialistes. S’ha evidenciat en els constants dards a l’executiu acusant-lo de mentir en la xifra de morts, a l’hora de reclamar el dol oficial o també en la imatge que va penjar Casado a Instagram -que es va arribar a convertir en mem -, en la qual apareixia pensatiu davant d’un mirall i, en un intent d’empatitzar amb les víctimes i contradir el lema del govern (“Aquest virus el vencerem units”), afirmava: “Aquí ningú guanyarà i ja hem perdut massa tots”. Casado també s’ha intentat acostar a les víctimes amb visites al centre d’emergències de la capital espanyola i a l’hospital de campanya instal·lat a Ifema de Madrid, i la fotografia d’ell i la presidenta de la Comunitat, Isabel Díaz Ayuso, aplaudint un dels pacients mentre sortia de l’hospital com si li fessin un passadís va omplir les xarxes.

De fet, el líder conservador intenta aprofitar les comunitats on governen per treure pit de la seva gestió. Ara bé, el PP haurà de calcular bé la factura que els pot passar la gestió d’Ayuso, per exemple, en les residències d’avis. De moment, intenten passar-ho a un segon pla provant de responsabilitzar el vicepresident segon del govern espanyol, Pablo Iglesias, del desastre als centres residencials. Sigui com sigui, des de les institucions i ara també a peu de carrer, el PP es prepara per plantar cara a Pedro Sánchez en la segona fase de la crisi sanitària.