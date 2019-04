Casado planteja un 155 encobert

Si la dispersió del vot de dretes fa difícil, segons les enquestes, una majoria de govern al Congrés, al Senat, una cambra revaloritzada per la seva capacitat d’aprovar la intervenció d’una autonomia a través del 155, el domini del PSOE sembla incontestable. El motiu és que el sistema electoral es comporta gairebé com un de majoritari a la cambra alta, perquè les llistes obertes que teòricament serveixen per triar els senadors individualment acaben premiant el partit guanyador de cada circumscripció, que acostuma a copar els tres primers llocs de la llista. Així, gairebé totes les enquestes apunten a una majoria absoluta socialista, i que el PP, Cs i Vox, compromesos a aplicar el 155 a Catalunya si governen, no tindran els vots necessaris al Senat. Per això, Pablo Casado ja planteja alternatives per acabar intervenint l’autogovern català, evitant el 155.

El líder popular va proposar ahir un paquet de mesures per aconseguir-ho, la més destacada de les quals és fer que les policies espanyoles -la Guàrdia Civil i la Policia Nacional- quedin per sobre dels Mossos d’Esquadra, i també la possibilitat de recuperar competències de les autonomies si la Delegació del govern espanyol considera que estan gestionades de manera deslleial amb l’Estat. Un complet 155 encobert per vies alternatives i que no requeriria el vot del Senat. Fonts populars indicaven ahir que moltes d’aquestes mesures no van més enllà del marc legal vigent i que no caldria ni fer reformes. En el cas de l’ascendència jeràrquica dels cossos policials, Casado va assenyalar en un esmorzar informatiu organitzat per Europa Press que només caldria aplicar la llei de seguretat ciutadana o la de seguretat nacional, que estableixen que el ministeri d’Interior gaudeix de la màxima responsabilitat en matèria de seguretat. El PSOE, Podem i el PNB van sortir de seguida a rebutjar les idees de Casado. Concretament, el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va demanar al PP “seriositat” en les propostes i li va replicar que els Mossos d’Esquadra s’han guanyat la “confiança”.

El ventall en el control de l’autonomia s’estén també en el camp de l’educació, en el qual el PP vol que l’Alta Inspecció d’Educació controli la tasca dels professors i se’ls pugui arribar a suspendre de feina i sou. Una altra de les propostes, pensada estrictament per a Catalunya, és la dissolució del Diplocat a través de la llei d’acció exterior, així com la intervenció de TV3 amb la llei del tercer canal o bé elaborant una nova normativa. A més, a la sala de màquines de Génova també es pensa en recuperar l’ofec econòmic i financer amb el pretext de la llei d’estabilitat pressupostària que ja va instaurar el govern de Mariano Rajoy el 2017 amb l’objectiu de frenar el desenvolupament d’estructures d’estat.

Múltiples vies d’intervenció

El líder popular es va comprometre des d’abans de la convocatòria electoral a aplicar el 155 des del primer consell de ministres si governava, i havia articulat l’eix central del seu discurs sobre Catalunya al voltant d’aquesta promesa. Feia setmanes que al PP veien com la possibilitat d’una pèrdua de la majoria al Senat es feia cada cop més evident, i fins i tot van arribar a proposar a Ciutadans una llista conjunta per a la cambra alta, que hauria restat possibilitats a la majoria absoluta socialista per efecte del sistema electoral. Una setmana després del tancament de les llistes, i constatat el rebuig dels taronges a anar plegats, el partit proposa les intervencions alternatives, que complementen el programa recentralitzador de la formació conservadora, amb promeses com l’eliminació dels requisits de coneixement de llengües cooficials per a treballadors públics.

La resta del 155 alternatiu de Casado es concretaria en forma d’il·legalització de partits que “justifiquin la violència”, i que el líder popular ha equiparat en diverses ocasions a l’entorn de la CUP. Ahir es va ajudar de les detencions de set activistes antifeixistes que hi va haver a Barcelona amb motiu de la mobilització contrària a l’acte de Vox. I també de la retirada del finançament públic als partits amb líders processats per sedició o rebel·lió, fet que assenyala les dues formacions que formen l’actual Govern. El líder conservador, a més, vol prohibir l’exhibició de “símbols antidemocràtics com el llaç groc a l’espai públic” i ho porta a un grau més i rebutja que, per exemple, un metge pugui passar consulta amb un llaç groc.

Amb diferents gradacions, els dos partits amb què Casado aspira a formar un executiu, Cs i Vox, comparteixen la recepta contra l’independentisme. La ultradreta ho porta un pas més enllà i aposta per la detenció del president de la Generalitat, Quim Torra, com va reiterar ahir en una entrevista a Esradio el líder de Vox, Santiago Abascal. Mentrestant, Ciutadans aposta per un 155 “intel·ligent”, segons el va definir la candidata per Barcelona, Inés Arrimadas.

La més que probable pèrdua de la majoria al Senat arruïna els plans de la dreta espanyola d’aplicar el 155, però estan determinats a buscar alternatives per laminar l’autogovern català.

Una agenda recentralitzadora

Llengua

Casado ha plantejat la creació d’un MIR educatiu que recentralitzi la selecció del professorat eliminant el requisit de la llengua cooficial. També vol impulsar una llei de llengües per arraconar el català, el gallec i el basc en la selecció de la resta de funcionaris.

Competències

Vol aprovar una llei d’unitat de mercat per recuperar competències estatals en assumptes econòmics. També busca mecanismes per revertir cessions de competències si s’administren de forma “deslleial”.

Partits

El PP planteja la il·legalització de la CUP i la retirada de fons públics als partits amb processats per rebel·lió o sedició.

Moratòria

El líder del PP també planteja paralitzar totes les cessions competencials.