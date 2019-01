Casado diu que el pacte amb Cs i Vox és el "preàmbul del que passarà a Espanya"

El president del PP, Pablo Casado, ha assegurat que l'acord "històric" amb Ciutadans i Vox és el "preàmbul del que passarà el maig" després de les eleccions municipals i autonòmiques, i de les generals. Ha presumit de la "centralitat" del seu partit i ha assegurat que són els únics que "poden pactar a la dreta i a l'esquerra. Això demostra, a parer seu, que el "vot útil és el PP. Un vot necessari, fort, lliure i urgent".

Casado ha assegurat en un acte a Santander que, amb el final del bipartidisme i la irrupció de nous partits a l'escenari polític, el PP és l'únic partit que és capaç de fer d'"àrbitre" i posar d'acord a diferents formacions. A més, ha assegurat que els populars han negociat "mantenint els principis i valors del PP", sense que "ningú els marqui l'agenda i els etiqueti".

Preguntat per les crítiques que ha rebut per part de l'executiu socialista per l'acord a Andalusia amb l'extrema dreta, Casado s'ha queixat que cada divendres s'"insulti" al seu partit des de la taula del Consell de Ministres. En aquest sentit, ha avisat al govern espanyol que no "pot insultar als andalusos que han votat pel canvi" i ha emplaçat al PSOE a concretar quin punt de l'acord firmat amb Vox i Ciutadans "va contra la Constitució, el creixement econòmic, la igualtat i la llibertat dels espanyols".

El líder del PP diu que ERC i PDECat acabaran donant suport als pressupostos de Sánchez

Sobre la incertesa de si els independentistes acabaran donant suport als pressupostos generals de l'Estat, ha assegurat que els socialistes acabaran comptant amb el suport d'ERC i PDECat perquè aquesta és la "garantia que el pla secessionista de Torra i Puigdemont arribi a bon port". D'altra banda, també ha lamentat que el líder del PSC, Miquel Iceta, estigui negociant els comptes de la Generalitat encara tot i ser "sectaris" i conduir "clarament a la il·legalitat". Per Casado, el que fa Iceta és anar a "negociar amb el Govern per la permanència de Sánchez a costa de la humiliació d'Espanya".