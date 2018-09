Catalunya en Comú desencalla la seva cúpula i incorpora Joan Mena com a portaveu

Després de la renúncia de Xavier Domènech com a secretari general del partit, Catalunya en Comú ha aprovat aquest divendres els membres que formaran part de la nova executiva. Així, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ja va aconseguir aquesta setmana que s'incorporessin a la coordinació general dues persones: la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Castelldefels i el regidor de Vilafranca en Comú Ramon Arnabat. Ara la comissió executiva del partit ha aprovat la resta de càrrecs, entre els quals hi ha Joan Mena com a portaveu i secretari de comunicació.

Colau volia que el diputat al Congrés també s'incorporés a la coordinació general, però EUiA no ho avalava i en va vetar el nomenament. Finalment, Mena, que no forma part del cercle de confiança de l'actual coordinador general d'EUiA, Joan Josep Nuet, serà el portaveu de Catalunya en Comú. A banda de les tres persones que formaran part de la coordinació general, també hi haurà sis secretaries.

Així, a banda de Mena, la resta de càrrecs els ocuparan l'actual diputada de Catalunya en Comú - Podem al Parlament Susanna Segova com a secretària d'organització i territori; Agnès Petit, com a secretària de municipalisme; Nati Veraguas, secretària de feminismes; Vicenç Navarro, que ocuparà la secretaria de formació, i Conchi Abellán, la secretària de participació i transparència.

La proposta s'ha aprovat per 21 vots a favor i 3 abstencions, i es votarà en el Consell Nacional d'aquest dissabte.