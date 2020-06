Catalunya homenatjarà el 9 de juliol les víctimes del coronavirus

La Generalitat organitzarà el 9 de juliol un "homenatge nacional" en memòria de totes les persones que han mort durant la pandèmia de coronavirus i també als familiars que no han pogut acomiadar-se'n. Ho va anunciar ahir a la nit el president de la Generalitat, Quim Torra, durant l'acte que va organitzar la Paeria de Lleida al Parc de la Mitjana per retre homenatge a les persones que han mort soles a causa del covid-19.

Torra va lamentar "no haver pogut trobar la manera de fer bé l'acompanyament" dels éssers estimats que han mort aquests mesos i va assegurar que aquesta és "una ferida profunda en la nostra societat i en l'ànima de la nostra gent". És, va afirmar, "un dol que trigarà a passar", ja que "ho hem fet malament" i té "moralment un impacte enorme". Sobre això caldrà fer "una reflexió de país", va afegir. No va dir on es farà aquest homenatge ni en va donar més detalls.

El president va tenir també paraules de reconeixement per als treballadors d'hospital i per a totes les persones que han desenvolupat una tasca essencial aquests mesos. "Ara toca compartir el dol i recordar tots els noms que no hem pogut recordar amb l'esperança de tirar endavant, però sense que l'oblit ens venci", va exposar.

En l'acte, organitzat per l'Ajuntament de Lleida amb el lema "Sospirs de pau", hi van assistir uns 300 familiars de víctimes, així com representants del món sanitari i membres del consistori, amb l'alcalde Miquel Pueyo al capdavant.

Homenatge a nivell estatal

També hi haurà un homenatge a nivell estatal. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciar el 17 de juny, en el marc d'una sessió de control, que el dijous 16 de juliol Espanya celebrarà una cerimònia d'estat per a les més de 27.000 víctimes mortals registrades per coronavirus.

La presidirà el rei Felip VI i hi assistiran el president del Consell Europeu, Charles Michel; la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen; el president del Parlament Europeu, David Sassoli; l'alt representant de la UE d'Exteriors, Josep Borrell, i el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom. El govern espanyol també hi ha convidat tots els presidents autonòmics.