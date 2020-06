Sánchez anuncia un acte d'homenatge a les víctimes del covid-19 el 16 de juliol

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimecres, en el marc de la sessió de control, que el pròxim dijous 16 de juliol Espanya celebrarà una cerimònia d'homenatge d'estat a les més de 27.000 víctimes mortals registrades per coronavirus. La presidirà el rei Felip VI i hi assistiran el president del Consell Europeu, Charles Michel; la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen; el president del Parlament Europeu, David Sassoli; l'alt representant de la UE d'Exteriors, Josep Borrell, i el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom. El govern espanyol també hi a convidat tots els presidents autonòmics.

La Moncloa ja va dir fa setmanes, després que el PP pressionés per homenatjar les víctimes ja en ple estat d'alarma –abans que es decretessin deu dies de dol nacional–, que aquesta cerimònia es faria un cop s'hagués completat el procés de desescalada, i després el president espanyol va dir que calia esperar a la celebració d'eleccions autonòmiques a Galícia i Euskadi el 12 de juliol.

Sánchez ho ha anunciat durant una resposta al líder de l'oposició, Pablo Casado, que li ha preguntat per l'últim tema d'atac del PP al govern espanyol: sobre si realment existeix una "crisi constituent" com va apuntar la setmana passada el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo. Els populars ho han utilitzat per posar el PSOE i Unides Podem en línia amb els partits independentistes. "Jo que em pensava que venia a allargar-me la mà... i ve aquí a fer el mateix de sempre", li ha replicat Sánchez, just abans d'anunciar la data de l'acte d'estat, moment en què ha contraposat l'interès de les institucions europees amb el dels populars.

Casado ha fugit d'estudi i ha replicat que no parlava d'aquest tema i que en realitat són 43.000 morts per coronavirus. "Ningú dubta a tot el món que la seva gestió ha sigut un fracàs", li ha dit, sobre la responsabilitat de la crisi del coronavirus, i li ha recordat que a Xile cessen el ministre de Sanitat només per canviar el còmput de morts i com la Fiscalia investiga la gestió del govern francès i el primer ministre italià ha hagut de declarar davant la justícia.

Casado i Abascal fan la mateixa pregunta

El líder del PP ha titllat d'"antipatriotes" els partits i diputats que van fer president Sánchez, que, al seu torn, ha dit que "dos no es barallen si un no vol" i ha evitat entrar a la brega responent de manera breu: "Si vol unitat, aquí hi ha el govern; si vol brega, allà hi ha l'extrema dreta". Justament el líder de Vox, Santiago Abascal, ha culpat a continuació el govern espanyol de l'augment de l'atur, de la pobresa i de l'efecte crida als immigrants. El president espanyol ha ironitzat amb el fet que Abascal preguntés aquest dimecres el mateix que Casado la setmana passada, sobre si serà possible sortir d'aquesta crisi més forts. "Vostè i Casado publiquen el mateix llibre, tot i que vostè ho fa amb tapa dura", ha dit a Abascal, mentre que el líder ultra ha lamentat que els socis de govern ataquin la Corona quan "no es pot defensar per si sola".

Al seu torn, el diputat del PP Teodoro García Egea ha tornat a carregar contra la gestió del govern espanyol del coronavirus i ha demanat la dimissió del vicepresident segon de l'executiu de coalició, Pablo Iglesias, que ha assumit la seva responsabilitat. "Si no saben els que han mort, com volen saber els que han salvat?", ha preguntat García Egea. Iglesias li ha dit que qui "conspira" a Europa contra Espanya és el PP i ha assegurat que si deixessin de "crispar" la Moncloa els allargaria la mà.

Taula de diàleg

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha respost a la portaveu del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, que sí que se celebrarà la taula de diàleg que van iniciar la Generalitat i la Moncloa abans de la crisi del coronavirus. A més, Calvo ha reivindicat el diàleg i "reconèixer l'altre" per solucionar el conflicte català. També li ha recordat que és diputada per Barcelona i, contràriament a la seva obligació, li ha retret que no lluiti per posar fi al conflicte.