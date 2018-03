Celia Cánovas, Noelia Bail i Merche Gil, les rivals de Domènech a la secretaria general de Podem

La candidatura de Xavier Domènech a la secretaria general de Podem tindrà, almenys, tres rivals. Es tracta de la senadora d'En Comú Podem per Tarragona Celia Cánovas, que ja fa setmanes que va anunciar la seva intenció de liderar el partit lila; Noelia Bail, membre de l'executiva d'Albano Dante Fachin però que va preferir no abandonar la formació, i Merche Gil, militant de Castelldefels que encapçala la llista Contigo Sí se Puede, amb una forta presència d'afiliats del Baix Llobregat però amb integrants de tot el territori.

Cánovas ha presentat una llista amb 41 membres, el màxim permès, per integrar el Consell Ciutadà Autonòmic (CCA), que tindrà uns 44 membres sorgits d'aquestes primàries i quatre més que s'escolliran des dels cercles dels territoris. Tanmateix, només un 70% dels membres d'una sola llista poden ser elegits, per així garantir que l'òrgan de la direcció no estigui monopolitzat per una única candidatura. En la llista de Cánovas destaca la presència de la regidora a l'Ajuntament de Mataró Anna Caballero i de José Domínguez, de Montcada i Reixac.

Gil es presenta amb una llista de 26 membres que s'ha configurat a partir d'unes eleccions primàries, en què han votat totes aquelles persones que volien participar d'aquesta candidatura, una circumstància que era d'obligat compliment per al col·lectiu, cosa que ha sigut una condició 'sine qua non' a l'hora d'explorar aliances amb altres propostes. Es tracta d'una llista, segons reivindiquen, impulsada "des de la base", sense noms coneguts ni càrrecs públics i que compta amb 50% d'homes i dones.

Bail, per la seva banda, encara esgota les últimes hores per acabar de tancar la seva llista, segons ha pogut saber l'ARA. Té la intenció, però, de plantar cara a Domènech, el favorit a guanyar, i aspirar a la secretaria general. D'altra banda, la candidatura En Catalunya Podemos, sorgida del Vallès Oriental, també presentarà una llista al CCA. Si anirà acompanyada d'un postulant a la secretaria general o no és una incògnita.