Centenars de persones es concentren a Barcelona per reclamar la llibertat de Sànchez i Cuixart i de tots els presos

Centenars de persones han omplert la plaça Sant Jaume de Barcelona per demanar la llibertat de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart aquest dijous que fa just un mes del seu empresonament. L'actriu Agnès Busquets ha llegit el manifest per demanar la llibertat de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart: "Exigim recuperar la qualitat democràtica, a hores d'ara inexsitent, i que els Jordis i els consellers siguin alliberats". El text també exigeix el dret a "governar-nos lliurement a partir de la mateixa nit del 21 de desembre" i que "se'n vagin els mandarins que han enviat a destruir la Generalitat", en referència als representants de l'estat espanyol que han assumit el control de la Generalitat.

Marcel Mauri, d'Òmnium, ha llegit la carta que Jordi Cuixart ha enviat aquest matí i ha assegurat que les eleccions del 21 de desembre són "il·legítimes", però "el sobiranisme juga totes les partides de la democràcia". Per això, ha avisat que els partits independentistes sortiran "a guanyar", però sense "oblidar els cops de la policia a la gent ni tampoc els empresonaments". Mauri també ha volgut denunciar que a l'estat espanyol "no hi ha separació de poders" i ha avisat que l'independentisme continuarà "al carrer fins que no s'aturi la repressió i tots els presos siguin a casa".

Igual que Marcel Mauri, el vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, també ha començat la seva intervenció llegint un fragment de la carta que ha enviat Jordi Sànchez per anunciar que deixava la presidència de l'entitat i s'incorporava de número 2 a la llista de Junts per Catalunya, encapçalada per Carles Puigdemont.

Alcoberro ha denunciat que tant Sànchez com Cuixart són "presos polítics, perquè són a la presó per un procés judicial il·legítim". Alcoberro ha criticat que tots dos es trobin "molt lluny de casa, un càstig suplementari que cau sobre ells i sobre les seves families, és indignant i inacceptable". El vicepresident de l'ANC també ha titllat de "perversió absoluta de la justícia" que els líders de les entitats sobiranistes hagin estat jutjats per l'Audiència Nacional, que és un "tribunal hereu del franquisme", ha explicat.

Les concentracions també estaven convocades a tots els ajuntaments catalans. Aquest dijous fa just un mes que la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela va dictar presó pels líders de l'ANC i d'Òmnium després d'haver declarat per un delicte de sedició en les concentracions davant del departament d'Economia del 20 de setembre.