Cs de l'Hospitalet denuncia el PSC de Núria Marín a Antifrau per "clientelisme" en el nomenament de càrrecs

El grup municipal de Ciutadans (Cs) a l'Hospitalet de Llobregat ha presentat aquest dimecres a l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) una denúncia per presumptes irregularitats en el procés de selecció de personal. La formació ja havia fet pública la seva preocupació sobre aquesta qüestió anteriorment, però fins ara no havia presentat cap denúncia. "Ho fem ara perquè s'estan convocant nous concursos i poden fer el mateix", ha assegurat el portaveu de Cs al municipi, Miguel García. El gener del 2018 Ciutadans va presentar una acta notarial amb el nom dels guanyadors de set concursos públics per ocupar sis places de director de serveis i una de cap de servei a l'Ajuntament. La formació va aixecar l'acta abans que es publiqués la llista d'aspirants admesos en el procés de selecció, i va encertar-los tots. Ara, de cara als nou concursos nous que s'han convocat en les últimes setmanes, segons García, han tornat a fer l'aposta i han aixecat una altra acta, per veure si tornen a encertar el resultat dels concursos.

540x343 L'acta notarial del grup municipal de Ciutadans sobre els nomenaments / CIUTADANS L'acta notarial del grup municipal de Ciutadans sobre els nomenaments / CIUTADANS

"El PSC ha establert en els últims anys una xarxa de clientelisme a l'Hospitalet que els garanteix molts vots", ha assegurat García. Un dels set casos que ara Ciutadans denuncia formalment és el nomenament de Raúl Blanco Díaz, com a director de Serveis de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, de qui asseguren que "no tenia relació amb l'Ajuntament" i que precisament va ser nomenat dilluns nou secretari d'Indústria i de la Pime pel consell de ministres.

Per la seva banda, l'Ajuntament desmenteix el grup municipal i insisteix que es van fer els nomenaments seguint un procés "obert i transparent". "Anteriorment eren càrrecs de lliure designació i nosaltres vam decidir triar-los mitjançant un procés de concurs públic", assegura un representant del consistori, que en destaca precisament els "perfils molt qualificats", dels quals considera que Blanco és un exemple.

En el mateix sentit, l'Ajuntament insisteix que tots els càrrecs electes són funcionaris de carrera que "ja desenvolupaven aquestes mateixes tasques a l'Ajuntament" abans que es convoqués el concurs, de lliure concurrència, i que el van guanyar perquè "complien tots els requisits" que es demanaven. En canvi, Cs els acusa d'haver establert aquests requisits "a mida".