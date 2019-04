Ciutadans fitxa l’expresident de la Comunitat de Madrid Ángel Garrido, del PP

Cop d’efecte de Ciutadans a quatre dies de les eleccions generals, en la pugna per aconseguir el lideratge de la dreta. El partit d’Albert Rivera ha anunciat per sorpresa el fitxatge del fins fa unes setmanes president de la Comunitat de Madrid, Ángel Garrido, del PP, que va substituir Cristina Cifuentes després de la seva dimissió per l’escàndol dels màsters, i va abandonar el càrrec per passar a formar part de les llistes europees populars. Garrido anirà a les llistes per la Comunitat de Madrid del partit taronja com a número 13.

El líder de Cs a la Comunitat, Ignacio Aguado, ha anunciat el moviment acompanyat del mateix Garrido, que no havia avisat el seu partit. La jugada de Cs posa de manifest que la lluita entre els dos partits de dretes per l’hegemonia del bloc, i per aspirar a liderar l’oposició a Pedro Sánchez, ha passat per davant de la voluntat de visualitzar una alternativa al president espanyol, que passaria per un pacte dels dos partits de dretes amb la ultradreta de Vox, segons les enquestes.

Garrido va ser triat per Mariano Rajoy successor de Cifuentes, però Casado no li va donar la confiança per liderar la candidatura a les eleccions autonòmiques, que va obtenir Isabel Díaz Ayuso, molt pròxima a Pablo Casado. El PP havia anunciat que Garrido formaria part de la llista del partit a les eleccions europees, i de fet va arribar a estar en el número quatre d’aquesta llista, de la qual oficialment encara forma part.

L’equip del PP ha quedat en xoc per la falta d’avís del fins ara president madrileny. Segons fonts del partit, ni Pablo Casado ni l’entorn de Garrido a la Comunitatd de Madrid estaven assabentats de la seva decisió de fitxar per Cs. Garrido fins i tot havia signat dilluns la fitxa per acceptar legalment la candidatura a les europees i ahir va estar a Génova sense avançar a ningú la seva decisió. Tot i que és un moviment sorprenent, les mateixes fonts del PP treuen importància a la notícia i asseguren que no és un tema que els preocupi perquè "no afectarà" la campanya electoral. “No donarem importància a una cosa que no en té”, han apuntat les fonts.

En roda de premsa, Garrido ha justificat que Cs és el partit “que millor representa el centre liberal” i els valors de “moderació, concòrdia i diàleg”. És a dir, ha vestit el moviment com una fugida pels viatges extremistes de Casado, tot i que les lluites de poder, després de quedar apartat de la candidatura madrilenya del PP, han tingut un pes evident en la decisió.