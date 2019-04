El grup parlamentari de Ciutadans ha denunciat aquest dilluns la utilització "partidista" de l’espai públic (una vella reivindicació del partit) en un acte a la Plaça Cívica de la UAB, on el passat dijous es van produir incidents durant un acte de S’ha Acabat, en què desenes d’estudiants van intentar bloquejar el pas als assistents (entre els què hi havia Cayetana Álvarez de Toledo). Després de denunciar l’incident, el grup, liderat per Carina Mejías i Carlos Carrizosa, han tallat els llaços grocs que han trobat a l’espai universitari i han mostrat a davant les càmeres diverses pintades reivindicatives, amb missatges com "Puta Espanya". El curiós és que, si haguessin arribat una hora més tard, s’haurien trobat la Plaça Cívica totalment neta de qualsevol pintada.

Poc després de l’acte de Ciutadans, dos operaris eren a la mateixa Plaça Cívica pintant de nou les parets de gris i eliminant, per tant, qualsevol símbol partidista de les parets. "Venim cada any unes tres vegades, aprofitant les vacances dels estudiants", ha explicat un d’ells a l’ARA, que ha preferit no donar el seu nom. En aquest cas, estarien donant compliment a una ordre de la Junta Electoral de Barcelona, que el passat dijous va ordenar a la rectora de la UAB que retirés tota la simbologia política del campus, després d’una denúncia de S’ha Acabat.

651x366 Ciutadans es fotografia amb les pintades independentistes de la UAB abans que desapareguin... minuts més tard Ciutadans es fotografia amb les pintades independentistes de la UAB abans que desapareguin... minuts més tard

"Insistirem en fer tota mena d’actes en què expressem la nostra voluntat de convivència", ha recalcat avui Mejías: "S’ha de respectar la pluralitat a la universitat", ha insistit, lamentant la "invasió de l’espai públic". "Demanarem novament a la Junta Electoral que tregui tota la simbologia independentista", ha insistit Mejías, "i avui contribuirem a retirar la que hi ha a la universitat", ha asseverat. Han estalviat una mica de feina als operaris.