El grup parlamentari de Ciutadans va fins a la UAB per retirar els llaços grocs de la plaça Cívica

El grup parlamentari de Ciutadans ha acompanyat aquest dilluns la número 5 de la llista al Congrés, Carina Mejías, a la UAB, on han arrencat tots els llaços que han trobat a la plaça Cívica. El partit, que ha col·locat un plafó amb el cor característic del partit (amb la bandera catalana, l’espanyola i l’europea), ha omplert la plaça Cívica de la universitat pública, avui buida d’estudiants per les vacances de Setmana Santa. "Demanarem a la Junta Electoral que tregui la simbologia i avui contribuirem a eliminar tota la que puguem de la universitat", ha dit la candidata, reprenent la ja gairebé clàssica lluita de Cs amb els llaços.



"No ens impediran que anem a cap racó de Catalunya ni d'Espanya –ha dit Mejías–. Prou de tolerància amb els intolerants", ha reivindicat recordant els incidents produïts a la UAB la setmana passada en un acte de S’ha Acabat en què participava la candidata del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, i diversos representants de Ciutadans i la llista de Manuel Valls, com Maite Pagazaurtundúa (a la llista de les europees). En aquest sentit, ha explicat que el partit ha posat en coneixement de la Fiscalia els fets, i n’ha responsabilitzat Arran i la CUP, ja, que, al seu entendre, la seva implicació en els fets es demostra per una sèrie de "tuits" que van fer. Així, ha exigit al govern de Sánchez que condemni els fets d'ahir durant el míting de Cs a Errenteria.

Casualment, el mateix dia que Cs anava a la UAB a treure llaços, dos operaris que no tenen res a veure amb el partit hi han estat repintant les columnes de la plaça, que tenien una sèrie de grafitis reivindicatius. Algunes pintades deien "Fora S’ha Acabat de la Universitat" i "Puta Espanya", com ha assenyalat el número dos del partit a Catalunya, Carlos Carrizosa, als mitjans de comunicació. Fonts del partit reconeixen que la imatge d’Álvarez de Toledo obrint-se pas enmig de la maror d’activistes que dijous volien impedir-li l’entrada a l’acte els cou, i per això els representants del partit s’esforcen en recordar que també hi havia representants de Cs a l’acte, tot i que menys coneguts.

Celestino Corbacho participa en un acte amb Cs a Cornellà

El número tres de la llista de Manuel Valls per Barcelona i exministre socialista, Celestino Corbacho, ha participat aquest migdia en una atenció als mitjans de Ciutadans, per donar suport al partit en la campanya. "Quan arribi la campanya a les municipals, Carina Mejías, Carlos Carrizosa, Inés Arrimadas, Albert Rivera, vindran a fer-nos suport. Seria il·lògic que avui jo no fos aquí", ha asseverat.