Desenes d'estudiants intenten bloquejar l'entrada de Cayetana Álvarez de Toledo a la UAB

Desenes d'estudiants han intentat impedir l'entrada de la candidata del PP a Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, en un acte de l'entitat 'S'ha Acabat' a la Universitat Autònoma de Barcelona. Abans de començar l'acte, diversos estudiants s'han concentrat davant la porta del recinte on s'ha fet l'acte i han intentat bloquejar l'entrada de la candidata popular i diversos membres del partit, com el secretari general del PP a Catalunya, Dani Serrano, o el vicesecretari d'organització, Albert Saltiveri.

S'han produït moments de tensió entre els estudiants i els populars quan aquests intentaven accedir al recinte on s'havia de celebrar l'acte. Un cop els dirigents del partit han aconseguit pujar les escales, s'han dirigit als estudiants amb símbols de victòria. Alguns membres del partit també han fet la salutació feixista. Aquest és el moment en què s'ha produït l'entrada de la candidata popular i que ha recollit la periodista d'El Periódico Júlia Regué:

Després dels incidents, Álvarez de Toledo ha fet un tuit on ha titllat els estudiants de "'niñatos' totalitaris". "No cedirem ni un sol mil·límetre en defensa de la llibertat", ha avisat. En declaracions als mitjans de comunicació, la candidata popular ha tornat a adjectivar els estudiants que han protagonitzat aquesta acció: "És un espectacle dantesc de nens totalitaris, 'pijos', reaccionaris, subvencionats i consentits que volen que la universitat pública es converteixi en un lloc al servei del projecte nacionalista totalitari". Álvarez de Toledo ha convidat als estudiants a anar a la "biblioteca a llegir i pensar". La candidata popular no ha admès preguntes dels periodistes que no estiguessin relacionades amb aquesta qüestió.