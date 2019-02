Ciutadans estudia presentar Arrimadas amb Rivera a les eleccions generals

Ciutadans estudia presentar la líder de la formació a Catalunya, Inés Arrimadas, a les eleccions generals del 28 d'abril, tot i que de moment no està confirmat i l'equip de la número u de Cs a Catalunya no ho confirma ni ho desmenteix a preguntes d'aquest diari. Amb tot, segons ha avançat 'El País' i ha pogut saber l'ARA, Cs vol posar tota la carn a la graella després de la mort prematura del mandat de Pedro Sánchez, de la qual tant Cs com el PP i Vox s'atribueixen el mèrit, i una opció seria comptar amb el salt d'Arrimadas a Madrid.

Tot i que ahir diversos membres de la formació (com Carlos Carrizosa i José Manuel Villegas) negaven que Arrimadas faci el salt cap a Madrid, avui les cares visibles de la formació es mantenen en l'ambigüitat als mitjans després que ahir Rivera es limités a dir que "és la dona més important, més valenta i més preparada de la política espanyola", sense donar-ne més detalls. Aquest divendres el candidat a l'alcaldia de Barcelona, Manuel Valls, ha evitat pronunciar-se al respecte en una entrevista a la Cope, en què s'ha limitat a reclamar la presència d'Arrimadas "en la batalla de Barcelona durant la campanya". Fonts de Cs apunten que demà es podria anunciar el salt definitiu de la líder del partit a Madrid, en un míting en què participaran tant Arrimadas com Rivera.

D'altra banda, veus del partit expliquen que també s'estudia donar a l'actual diputada a Catalunya (i una de les cares més mediàtiques del partit) Lorena Roldán un paper més important de cara a les eleccions que venen. Aquest rol no està encara definit, però membres de la formació l'assenyalen com a possible substituta d'Arrimadas a Catalunya si aquesta finalment salta al Congrés. Una altra opció seria l'actual número dos de la formació al Parlament, Carlos Carrizosa.

Com és habitual pel que fa a Cs, les negociacions sobre el trasllat de responsabilitats d'Arrimadas s'haurien portat a terme des de Madrid. Arrimadas podria liderar la llista per Barcelona, donat que Juan Carlos Girauta (fins ara número u per la capital catalana) es muda a Toledo i, com a conseqüència d'això, es presentarà a les primàries d'aquesta ciutat, segons informa Dani Sànchez.

Des de Catalunya, diverses veus veuen l'operació amb inquietud. Tot i que són partidaris d'apostar amb força per un bon resultat a Madrid, Arrimadas deixaria un buit important al Parlament, on lidera l'oposició a l'independentisme. No obstant això, altres fonts de Cs apunten que feia temps que ella contemplava la possibilitat d'anar-se'n de Catalunya. En la campanya del 21-D ja se l'havia assenyalat com a futura substituta de Rivera com a líder del partit. Una hipòtesi que guanyaria força si finalment Arrimadas fa el salt al Congrés.

Aquest diumenge mateix, el grup parlamentari de Ciutadans serà a Waterloo, a casa de Carles Puigdemont, tot i que el partit ha negat que tingui previst reunir-se amb l'expresident. La setmana passada van ser al seu poble natal, Amer.