Ciutadans, obligat a aturar la proclamació de la seva candidata a Castella i Lleó per sospites de tupinada

La Comissió de Valors i Garanties de Ciutadans ha paralitzat la proclamació definitiva de Silvia Clemente com a candidata a la presidència de la Junta de Castella i Lleó després que l'altre candidat a les primàries, el diputat taronja Francisco Igea, hagi presentat una reclamació. Clemente va ser un fitxatge polèmic que va generar malestar a Cs, ja que era dirigent del PP a Castella i Lleó.

Fonts de Ciutadans han explicat a Efe que aquest diumenge l'òrgan intern del partit ha rebut un requeriment d'Igea. El precandidat ha plantejat "una interpretació" sobre les votacions que es van realitzar entre divendres i dissabte i que van donar a Clemente una ajustada victòria per només 35 vots. Igea ha assegurat que hi ha "coses molt xocants" en la votació, ja que "no encaixen els vots emesos i la suma dels de cada candidat". Més concretament, l'aspirant a presidir Castella i Lleó ha denunciat que hi ha una diferència de 81 vots entre els emesos (1.013) i els que sumen els tres candidats que es presentaven (1.094).

Encara que ahir, durant la seva primera compareixença després de conèixer els resultats, Igea va negar que es plantegés impugnar els resultats, la Comissió de Valors i Garanties ha dut a terme una "comprovació exhaustiva" dels resultats i el procés de votació a instàncies del diputat per Valladolid. Serà a partir d'aquesta comprovació que es farà una "proclamació definitiva" de qui encapçalarà la llista de Ciutadans a Castella i Lleó, tot i que el partit no ha aclarit de moment els terminis d'aquesta revisió.

Clemente va aconseguir el 55% dels vots (561), davant dels 526 suports a Igea, amb una participació de la militància del 70%. D'aquesta manera, els afiliats van donar suport per únicament 35 vots de diferència a l'aposta de les direccions nacional i autonòmica, que van habilitar a Clemente perquè concorregués com a independent en les primàries i que han fet campanya obertament a favor de l'ex alt càrrec del PP a la comunitat. Clemente havia estat presentada i avalada personalment pel secretari general de Cs, José Manuel Villegas, i era un fitxatge personal de Rivera.