Ciutadans qualifica de "presa de pèl" la carta de Torra al rei

La portaveu de Ciutadans, Lorena Roldán, ha qualificat aquest dijous de "presa de pèl" els gestos per al diàleg del nou Govern de la Generalitat. Segons Roldán, el rei no es reunirà amb el president Quim Torra perquè "no enganyen ningú". De fet, ha qualificat la carta que Torra va enviar al monarca de "presa de pèl" i ha aformat que no assistirà als Jocs Mediterranis de Tarragona per no coincidir amb Felip VI. "No representa tots els catalans quan rebutja anar a un esdeveniment d'aquesta magnitud i importància", ha insistit: "És el president del llaç groc per als del llaç groc".

Contràriament, la portaveu dels comuns, Elisenda Alamany, ha lamentat que el rei hagi rebutjat la reunió: "Li agradi o no, és el president de Catalunya i un representant institucional". Per altra banda, també ha lamentat la possible no assistència de Torra a l'acte de presentació dels Jocs: "Com a president hi hauria de ser".

Per la seva banda, la portaveu de la CUP, Natàlia Sànchez, ha tret importància a la qüestió: "No reconeixem aquest rei –ni cap rei–. Tenint en compte que és l'hereu d'un règim franquista, la seva veu no ens importa gaire ni ens sorprèn la seva actitud". Amb tot, ha considerat "cínic i hipòcrita que digui que és una qüestió de partits polítics malgrat que ell es va posicionar a favor de l'Estat el 3-O".