Cleries demana "no sacralitzar les sigles" i dona suport a la Crida de Puigdemont

En motiu del 44è aniversari de CDC, l’actual senador del PDECat Josep Lluís Cleries ha demanat en un article a l’ARA “no sacralitzar les sigles” i s’ha mostrat convençut que, d’acord amb l’evolució de bona part del catalanisme a l’independentisme, la majoria de votants que en algun moment van optar per votar CDC donaran suport ara als “nous instruments polítics” que impulsa l'expresident Carles Puigdemont, en al·lusió a la Crida Nacional per la República.

"Com a convergent de tota la vida, m’ocupen i em preocupen els neguits polítics i els anhels nacionals dels centenars de milers de persones que, en un moment o altre, o de manera continuada i decidida, van votar Convergència. I estic convençut, perquè els conec i en formo part, que la immensa majoria donen suport als nous instruments polítics que s’han creat amb l’impuls del president Puigdemont i altres persones compromeses amb la llibertat nacional", afirma en l'article.

En aquest sentit, i en ple debat intern al PDECat sobre el futur de la formació, ara que l'expresident Carles Pugidemont impulsa La Crida, Cleries afegeix: "Els partits polítics no han de ser mai sacralitzats. Els partits són instruments al servei d’una idea, d’un projecte i d’un país". I demana ser "flexibles" per assolir la "unitat": "Els catalanistes sabem que la unitat fa la força, i que només si anem units podrem guanyar. Hem de bandejar el risc de divisió i hem de ser capaços d’aportar la nostra singularitat a un projecte ampli. Per fer-ho cal generositat i altura de mires, cal saber debatre i acceptar les diferències, cal ser flexibles i no sacralitzar unes sigles".

D'aquesta manera, Cleries respon de forma implícita a l' article publicat en aquest diari de l'excoordinadora general del PDECat Marta Pascal, avisant del "risc" que el votant tradicional de CDC quedi "orfe" amb la construcció de nous espais, com la Crida. Pascal capitalitza el sector més reticent a donar suport a la nova organització política de l'expresident, que descarta que el PDECat, com a partit, tingui un pes específic dins l'espai (la Crida funciona per adhesions individuals).

El senador Cleries defensa que el PDECat, que situa com a "continuador polític" de CDC, "ha de buscar la millor manera de representar els interessos i anhels de tots els catalans en aquesta hora greu". I, així, es mostra partidari d'instruments com Junts per Catalunya, on afirma que "s’han trobat independentistes de procedències diverses units al voltant de la defensa del Primer d’Octubre, de la legitimitat de les nostres institucions amb el president Carles Puigdemont al capdavant i de la República Catalana".