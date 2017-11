Colau lamenta el "partidisme nefast" del PSC de "no demanar la llibertat dels presos polítics"

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha carregat aquest dissabte contra el PSC a l'assemblea dels comuns a Sant Adrià de Besòs per anunciar la llista de la coalició amb Podem que concorrerà a les eleccions del 21 de desembre, liderada per Xavier Domènech. Durant el seu parlament, Colau condemnat l'empresonament dels membres del Govern i els líders de l'ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Cuixart, i ha assegurat que els comuns "mai" practicaran "el partidisme nefast de no demanar la llibertat des presos polítics" perquè no són del seu partit, i ha assegurat que "no entén" que "els companys del PSC" ho hagin fet. "Volem els presos a casa perquè puguin donar explicacions per les seves polítiques de forma democràtica", ha insistit.

"No me'n sé avenir del que estem veient aquests dies", ha insistit Colau sobre el PSC: "No vull pensar què en dirien Pasqual Maragall i tots els antics socialistes del que està passant avui a Catalunya". "És impensable que avui els socialistes es facin fotos amb el racista d'Albiol", ha retret als socialistes: "Miquel Iceta, on vas".

Colau ha fet aquestes declaracions en el dia en què acaba el termini en què els bases de Barcelona en Comú poden votar, per via electrònica, si la formació manté el pacte amb el PSC a l'Ajuntament per l'actitud de la formació davant l'aplicació de l'article 155. Tant el PDECat com ERC han demanat en les últimes setmanes a la formació que es posicioni trencant el pacte amb el PSC, mentre que els socialistes li han demanat que refermi el seu compromís de continuar governant conjuntament. Els resultats de la votació es coneixeran demà a la 13:00h.