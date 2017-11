Els comuns ratifiquen avui Domènech com a cap de llista

Les bases de Catalunya en Comú i de Podem ratificaran avui Xavier Domènech com a cap de llista de cara a les eleccions del 21 de desembre. Una decisió que es dona per descomptada, com també la coalició electoral entre aquestes dues formacions -registrada dimarts-, tot i que es necessita formalment el vistiplau de la militància. Amb absència de primàries, els comuns sotmeten a votació una proposta de candidatura tancada, en la qual després de Domènech hi haurà la portaveu de la formació, Elisenda Alamany, i, probablement, el catedràtic en ciències polítiques i militant de Podem Vicenç Navarro, segons expliquen diverses fonts consultades per l’ARA. Navarro, però, podria acabar renunciant a l’acta de diputat després del 21-D. Per part de Podem també hi serà Jéssica Albiach, ICV presentarà Marta Ribas, i EUiA, Joan Josep Nuet.

El 21-D serà la primera prova de foc per al nou partit dels comuns després de l’exitosa fórmula d’En Comú Podem, la llista més votada a Catalunya el 2015 i el 2016 a les eleccions espanyoles. En Comú Podem - Catalunya en Comú és la marca de la coalició amb què esperen millorar els onze diputats que va assolir Catalunya Sí que es Pot el 27-S, aleshores sense els comuns. Tant l’assemblea, que es fa a Sant Adrià de Besòs, com la votació, estan obertes també als inscrits de Podem.

“Diàleg” entre “identitats”

La portaveu de Catalunya en Comú, Elisenda Alamany, va defensar ahir Domènech com a candidat perquè “recull i empatitza amb les tradicions del catalanisme polític, però alhora és capaç de connectar amb les necessitats d’aquesta època”. Durant la presentació del llibre El part dels comuns, dels periodistes Joan Serra i Sara González, Alamany va assegurar que “el canvi a Catalunya és necessari, però també cal tenir en compte el canvi que es mereix l’estat espanyol”.

Per la seva banda, el secretari d’anàlisi estratègica de Podem, Joan Giner, va recalcar la necessitat de concórrer a les eleccions amb una confluència que permeti el “diàleg” entre les “identitats que conviuen a Catalunya”. La formació defugirà situar-se en cap dels “blocs” respecte a la qüestió de la independència, però defensarà l’assoliment de més sobirania “més enllà de l’independentisme”, que parli de “necessitats concretes”, va explicar.

Giner va treure importància a les “sigles” amb l’objectiu de “forjar una identitat social”, en un moment delicat per a Podem Catalunya després de la dimissió d’Albano Dante Fachin, forçat pel secretari general estatal, Pablo Iglesias. Fachin era partidari d’explorar una possible aliança amb els independentistes.

L’assemblea que se celebra avui comença a les nou amb tallers participatius per elaborar el programa electoral, que es continuaran fent durant la setmana que ve al territori. A les onze començaran les votacions i l’acte acabarà amb els parlaments d’Ada Colau, com a coordinadora nacional del partit, i Xavier Domènech, coordinador general i cap de llista.