Colau reclama un front comú per l'alliberament dels presos polítics

"Avui és un dia negre per a la democràcia a Catalunya". Així s'ha expressat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, davant l'empresonament dels nou membres del Govern, que ha afegit que "encara que hagin siguts cessats pel 155, tots, són el Govern escollit a les urnes".

Colau ha fet una crida al catalanisme polític a unir-se per demanar "l'amnistia i la supressió del 155". "Davant la deriva autoritària de l'Estat, la societat catalana ha de fer front comú per recuperar la cohesió social i l'autogovern, i rebutjar l'atac a les institucions catalanes, la instrumentalització de la justícia i l'autoritarisme de Mariano Rajoy", ha insistit.

Durant la seva intervenció, l'alcaldessa ha considerat que es tracta "d'un despropòsit jurídic, una mesura sense precedents a la història recent de les democràcies europees". "És un greu, gravíssim error polític que ens allunya de la solució i que ens llança pel pendent relliscós de l'autoritarisme", ha expressat.

Segons Colau, l'empresonament "només s'explica per l'esperit de revenja i persegueix humiliar les institucions catalanes". "És el pitjor atac que ha rebut el Govern en democràcia: que ningú es confongui", ha dit l'alcaldessa, que ha afegit que "no és només contra les institucions catalanes, sinó contra els fonaments democràtics de l'estat espanyol". Per a l'alcaldessa, això ho han d'entendre "tots els ciutadans compromesos amb la defensa de la democràcia, tant de Catalunya com d'Espanya. "Exigeixo a Rajoy que faci passos per aturar l'espiral repressiva", ha conclòs.