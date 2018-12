Comín, sobre la via eslovena: "Només tenim una via, que és la pacífica, però no es pot fer des de la passivitat"

Comin surt al pas de les crítiques a Quim Torra per apel·lar a la via eslovena i puntualitza que el president de la Generalitat es referia a la "determinació per seguir endavant" davant un estat "autoritari com el serbi". "Hi ha una diferència objectiva amb Catalunya que és que a Eslovènia hi havia un exèrcit i milícies... Es va plantejar una secessió com un risc de confrontació armada. És evident que a Catalunya no ha passat ni volem que passi i tampoc tenim els recursos", ha opinat en una entrevista a TV3 un dels impulsors del Consell per la República. "Només tenim una via que és la pacífica i no es pot fer des de la passivitat, sinó des de l'acció", ha insistit Comin, que ha subratllat que cal una via pacífica "de més intensitat i amb més persistència".

Comin també ha destacat que a Eslovènia hi havia una majoria molt més àmplia a favor de la independència però ha advertit que si a Catalunya hi hagués un 65% de partidaris, l'Estat tampoc entraria a negociar un referèndum. De fet, ha recordat que aquesta xifra ja existeix en relació als partidaris de celebrar una consulta, comptant els comuns. Així, ha reclamat que la independència "no es podrà fer a la britànica i la canadenca", sinó que culminar el procés d'independència serà "dramàtic" i comportarà "més costos a la gent" perquè l'Estat està disposat a "exercir una repressió il·limitada".

"Si quan eventualment siguem el 60% caldria una mobilització amb costos durs per la gent, potser la mobilització ha de començar ara", ha anotat el membre del Consell per la República, que ha defensat una aturada de país que es "prepari amb antel·lació". Sobre els "costos durs" per la gent, Comín ha assegurat que la ciutadania hauria de valorar si està disposada a "jugar-se interessos materials molt legítims" i els seus llocs de feina.

En aquest sentit, Comín ha recordat que el 3 d'octubre de 2017 "l'Estat es va espantar molt", tant que "va fer sortir el rei". "És un punt de partida a partir del qual hem de pensar els passos endavant a fer", ha anotat l'exconseller, que ha defensat fer 3-O "més intensos en durada", per bé que si això succeeix, "la repressió de l'Estat generarà més costos a la gent".