Comuns i socialistes també reclamen a Torra que convoqui eleccions després de la crisi sanitària

Creix la pressió al president Quim Torra perquè convoqui eleccions. Després que el líder d'ERC, Oriol Junqueras, li reclamés dijous que posi data als comicis abans que el Tribunal Suprem confirmi la seva inhabilitació per desobediència, avui comuns i socialistes també han instat el cap de l'executiu a no demorar la convocatòria de les eleccions, tot i defensar alhora que ara és el moment de centrar tots els esforços en la lluita contra el coronavirus. Una petició que topa amb la negativa de Torra d'abordar ara per ara el calendari electoral. En una entrevista a l'ARA, el president va deixar clar que els comicis no formen part de les seves prioritats, que l'objectiu dels pròxims mesos ha de ser redreçar l'economia i que ningú del Govern –en referència a Esquerra– li ho ha demanat.

"Considerem que una vegada passi l'emergència sanitària, Catalunya necessita eleccions", ha dit la líder de Catalunya en Comú - Podem al Parlament, Jéssica Albiach, en una roda de premsa telemàtica. Segons ella, el Govern que formen JxCat i ERC està "trencat" i "no té un full de ruta compartit" i, per tant, no es pot esgotar la legislatura. També ha dit que els comicis no poden ser imminents perquè "encara estem aplanant la corba", però ha considerat que n'hi hauria d'haver tan aviat com sigui possible. De fet, quan es van comprometre a votar a favor dels pressupostos del Govern per al 2020, els comuns ja van reclamar que tan bon punt s'aprovessin, caldria convocar les urnes.

El líder del PSC, Miquel Iceta, també ha aprofitat les discrepàncies entre JxCat i ERC en aquesta qüestió per exigir a Torra que activi el botó de les eleccions, recordant que es va comprometre a fer-ho quan s'aprovessin els comptes. Així, el primer secretari dels socialistes catalans ha instat Torra a "aclarir l'horitzó electoral" després de les divergències entre els socis del Govern. "Qui es va comprometre a posar una data va ser el president i li demanem que sigui coherent perquè va dir que ho faria un cop s'aprovessin els pressupostos i ara un dels seus socis li ho planteja públicament", ha dit en al·lusió a la demanda del president d'ERC, Oriol Junqueras. "La prerrogativa li correspon a ell i ara ja esdevé una obligació perquè un dels seus socis l'ha emplaçat a fixar una data", ha reiterat abans d'opinar que millor que se celebrin abans que el Suprem l'inhabiliti.

La secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, també ha insistit en la conveniència d'activar el compte enrere dels comics per evitar que el Suprem "interfereixi" en la política catalana amb la sentència definitiva de la inhabilitació del president. En aquest sentit, ha emplaçat JxCat a "consensuar" el calendari electoral per "planificar-lo" conjuntament. Per aquest motiu, la portaveu republicana ha demanat "intensificar els contactes" per poder compartir "els escenaris de futur". Vilalta ha remarcat que la prioritat del moment és superar la crisi derivada del covid-19 i ajudar els ciutadans i les empreses, però ha dit que cal acompanyar-ho d'un "consens" amb el calendari electoral.

Els republicans, però, han evitat concretar en quina data o termini preferirien unes eleccions i han recordat que és competència del president Torra decidir-ho i que seria "injust" i "contradictori" reclamar una data i un calendari concret. Després de subratllar que actualment hi ha molts "escenaris oberts", Vilalta ha afirmat que el que s'ha de fer és "seure i parlar" entre els partits que donen suport al Govern. "Hem de prioritzar la superació de la crisi i evitar que els tribunals espanyols interfereixin en la vida política de Catalunya", ha insistit.

Les eleccions són a la cua de les preocupacions de JxCat

Des de JxCat, però, han tornat a rebatre que ara sigui el moment més adient per acordar el calendari electoral. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha dit que el Govern "només pot estar concentrat" en la lluita contra el coronavirus i no en la convocatòria d'unes eleccions. En una entrevista al programa Planta baixa de TV3, Buch ha assegurat que les eleccions "són d'un altre tipus de preocupacions, que hi són, però a la cua del que s'està treballant per fer front al covid-19 des d'una visió sanitària, econòmica i social". Per al conseller d'Interior, "ara és necessari afrontar totes les crisis que s'han ajuntat pel coronavirus, que és l'únic objectiu que ha de tenir el Govern".