El Congrés demana retirar les condecoracions a Billy el Niño un cop mort

"Arribem tard, tardíssim, però val més tard que mai". El Congrés avança a poc a poc en el camí de la memòria històrica després de l'exhumació de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Però ho fa de moment amb passos molts tímids, sense rang de llei. Dos anys després que Unides Podem obrís el debat de retirar les medalles als torturadors franquistes, la cambra ha dit sí aquest dimecres a una iniciativa per instar l'executiu a retirar totes les medalles i privilegis a expolicies com Juan Antonio González Pacheco, que va morir fa poc més d'un mes amb tots els privilegis intactes. Més conegut com Billy el Niño, va gaudir d'una jubilació daurada gràcies a un extra en la pensió per haver torturat joves vinculats a la lluita antifranquista durant la Transició.

Tot i que Unides Podem va incloure en l'acord del govern de coalició la fi de la impunitat de les autoritats franquistes, la mesura serà de moment només simbòlica. Els dos partits del govern espanyol han preferit portar una proposició no de llei només al Congrés, a l'espera que impulsin una reforma de la llei de memòria història de José Luis Rodríguez Zapatero. La iniciativa, que s'ha debatut aquest dimecres però es votarà demà dijous, tirarà endavant, però amb la crítica de bona part del bloc de la investidura, que censura que la coalició de govern a Espanya no sigui més ambiciosa i tregui les condecoracions per decret, igual com es va treure Franco del Valle de los Caídos. "M'agradaria més llevar-me i llegir-ho al Butlletí Oficial de l'Estat", ha assenyalat el líder de Més País, Íñigo Errejón, burxant en el malestar intern que provoca a Unides Podem que el PSOE s'hagi resistit a tirar endavant la mesura.

El 2018 va sortir a la llum que Billy el Niño tenia no tan sols una medalla sinó quatre, cosa que suposava que cobrava una pensió un 50% més alta. El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va demanar un informe per retirar la pensió tant a ell com a altres autoritats vinculades al règim. Però no va arribar a bon port. Fins al punt que el partit lila va arribar a votar en contra a principis d'any, amb el PSOE, el PP i Vox, de publicar l'historial de tortures de Billy el Niño. Al final la Moncloa va acabar cedint i es va publicar, però ha evitat de moment presentar una reforma de la llei de memòria històrica. Avui la diputada d'Unides Podem que ha defensat la proposició no de llei, Martina Velarde, ha demanat "perdó" pel retard, i ha esmentat pel nom moltes víctimes de Pacheco. "Perdó per arribar tan tard a aquesta pàgina del nostre passat, perquè quedi clar a les generacions futures quins van ser els demòcrates i quins els torturadors, quins van ser els bons i quins els malvats", ha conclòs.

La dreta ha carregat contra la iniciativa, però només Vox ha deixat clar que hi votarà en contra, mentre que el PP no ha aclarit el sentit del vot i Ciutadans, tot i denunciar que es vulgui "buidar de contingut" conceptes com feixisme amb mesures com aquesta, al final ha accedit a votar que sí després que el PSOE hagi decidit transaccionar part de la seva esmena. Es manté, doncs, en sintonia amb la voluntat pactista de les últimes setmana. Tant Vox com el PP han fet servir conceptes similars. L'extrema dreta ha anunciat el vot contrari "a tota pretensió absurda de revisionisme històric sigui del signe que sigui" i ha acusat el PSOE i Unides Podem de "representar la ideologia més mortífera de la història". "No caurem en la trampa del revisionisme", ha dit al seu torn el PP.

Tant ERC com la CUP i Junts per Catalunya han demanat una llei de memòria històrica que realment acabi amb la impunitat i han lamentat que avui en dia encara hi hagi presos polítics. "A Espanya s'ha continuat torturant, perquè s'ha fet servir la tortura com a arma de guerra", ha dit el diputat cupaire Albert Botran.

Pensions extres a 115 policies franquistes

En concret, el text que s'ha aprovat urgeix el govern espanyol a revocar de manera efectiva les condecoracions i recompenses concedides per l'Estat a funcionaris i autoritats de la dictadura franquista que cometessin actes o observessin conductes manifestament incompatibles amb els valors democràtics i els drets humans, fins i tot a títol pòstum, com és el cas particular de Billy el Niño. Segons s'apunta en la iniciativa, encara s'està pagant "l'import de 115 medalles policials concedides abans del 1979 a agents de la policia de la dictadura franquista".