El Consell Fiscal estudiarà dimarts si és procedent reclamar a Justícia informació sobre la defensa Llarena a Bèlgica

El Consell Fiscal estudiarà el proper dimarts si és procedent que aquest òrgan reclami al Ministeri de Justícia informació i documents relatius a la resposta que el Govern va donar després de la presentació per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont d'una demanda civil a Bèlgica contra l'instructor del 'Procés', Pablo Llarena.

Els fiscals Concepció Talón, Juan Andrés Bermejo, Juan Francisco Ríos, María Rosario Lacasa i Rosa Rubio, vocals del Consell Fiscal i membres de la conservadora Associació de Fiscals (AF), van demanar a finals d'agost que Segarra que reclamés aquesta documentació, entenent que aquest òrgan consultiu mereixia ser informat de les decisions de Justícia en relació amb la defensa de la sobirania dels tribunals espanyols en aquest cas.

Per la seva banda, la fiscal general va decidir no fer aquesta petició a Justícia i portar l'assumpte al Consell Fiscal que se celebra dimarts que ve per estudiar la "procedència i admissió" de la petició dels vocals conservadors.

Sotmetre a "inquisició" l'actuacio´dels tribunals espanyols

En l'escrit que van dirigir a la màxima representant del Ministeri Públic, els cinc vocals de l'Associació de Fiscals afirmaven que la intenció de la demanda presentada per Puigdemont i quatre dels seus exconsellers no és altra que "sotmetre a inquisició dels òrgans judicials d'un estat estranger, Bèlgica, la legítima actuació dels tribunals espanyols, llançant dubtes sobre Espanya i el seu estat democràtic de Dret".

Demanen que es requereixin a l'Estat espanyol totes les actuacions adequades per la seva defensa davant la comunitat internacional "tant la jurídica com la representada per l'opinió pública". Afegeixen que la demanda contra Llarena, en afectar a l'instructor del cas al Tribunal Suprem espanyol i qüestionar els drets fonamentals dels investigats "supera notòriament els límits d'una demanda personal" i suposa un "atac intolerable a la democràcia espanyola, a la integritat jurisdiccional i competència dels tribunals d'Espanya". Estimen que el Consell Fiscal ha d'estar informat de totes les actuacions desplegades al respecte i reclamen que Justícia enviï la demanda presentada a Bèlgica, la seva traducció al castellà, els dictamens realitzats per l'Advocacia de l'Estat i la resolució final de la ministra de Justícia "així com qualssevol altres resolucions o documents aptes perquè el Consell Fiscal tingui complet i com cal coneixement "de totes les decisions adoptades sobre aquest assumpte.