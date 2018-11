"Controlarem la sala segona des del darrere": el 'whatsapp' de Cosidó justificant el pacte amb el PSOE al CGPJ

Cinc dies després que es fes públic l'acord entre el PP i el PSOE per renovar el poder judicial, el portaveu dels populars al Senat, Ignacio Cosidó, va enviar un 'whatsapp' als senadors populars per respondre a les crítiques que aquest pacte havia suscitat tant en l'opinió pública com en cercles del mateix partit. Segons avança Elespanol.com, Cosidó va qualificar d'"esperançador" el repartiment per al PP del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) perquè "amb la negociació, el PP té 9 vocals més el president (10) i el PSOE en té 11".

"Amb altres paraules", va assenyalar el portaveu del PP, "obtenim el mateix numèricament, però posem un President excepcional, (...) un gran jurista amb una capacitat de lideratge i autoritat perquè les votacions no siguin 11-10 sinó pròximes al 21-0 i a més controlant la sala segona des de darrere [la sala penal, única competent per enjudiciar diputats, senadors i membres del Govern] i presidint la sala 61 [la sala especial que té entre les seves atribucions la d'il·legalitzar partits polítics, com va succeir en el cas d'Herri Batasuna]".

Cosidó va lloar l'elecció de Manuel Marchena, però sense fer al·lusió al fet que el seu nomenament donarà lloc a una alteració en la composició del tribunal que ha de jutjar per rebel·lió als presos polítics. Marchena era precisament l'encarregat de presidir aquest tribunal i havia de ser el ponent de la sentència, tasques que passaren a ser gestionades per Andrés Martínez Arrieta o Susana Polo, de tall progressista. Aquest punt, precisament, és el que genera més desconfiança en les files del PP, juntament amb la presència entre els nous vocals del CGPJ de José Ricardo de Prada, que va jutjar el cas Gürtel i va condemnar els populars com a beneficiaris de la trama, en una sentència en la qual va qüestionar a més la credibilitat de Mariano Rajoy en la seva declaració com a testimoni en la causa. Una sentència que va donar peu a la moció de censura que va promoure el PSOE contra Mariano Rajoy.

Sobre aquesta qüestió, Cosidó va admetre que "l'únic que pot sonar malament són els nomenaments d'alguns vocals del PSOE, però el pacte previ suposava no posar vetos a noms, per no eternitzar la renovació. (...) En qualsevol cas, treure a de Prada de l'Audiència Nacional és bo. Millor de vocal que posant sentències contra el PP ". Cosidó, en una crítica que sembla dirigida a la premsa, va dir finalment al xat que el que ha llegit aquests dies "és d'una ignorància que frega el delicte", i es mostrava disposat a oferir "més detalls" als seus companys si ho estimaven convenient. A parer seu, el repartiment ha estat beneficiós: "Ha estat una jugada estupenda que he viscut des de la primera línia. Ens jugàvem les renovacions futures de 2/3 del TS i centenars de nomenaments en el poder judicial, vitals per al PP i per al futur d'Espanya", va sentenciar.

L'expresident Carles Puigdemont ja ha reaccionat i ha expressat la seva estupefacció al seu compte de Twitter denunciant un cop més la manca de separació de poders a l'Estat.

Les típiques coses que defineixen una "democràcia exemplar" https://t.co/tuK3iqbW6a — Carles Puigdemont (@KRLS) 19 de noviembre de 2018

Prèviament, l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ja havia denunciat la manca d'imparcialitat de la Sala Segona que jutjarà l'1-O.

Estos mensajes revelan, entre otras cosas, que:

1.- A Pedro Sanchez le han colado un gol,

2.- El CGPJ y el Supremo responden a intereses políticos, y

3.- Marchena es el hombre del PP para el control del Supremo y de la Justicia, https://t.co/8Q4eq2NZhL — Gonzalo Boye (@boye_g) 19 de noviembre de 2018

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, també ha aprofitat aquesta filtració per remarcar que que "la divisió de poders és un miratge"